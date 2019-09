Dragulescu, la Tokyo sau se lasa de gimnastica: "Ma dor toate, dar strang din dinti si merg mai departe!"

„Marocanul” vaneaza a 5-a participare la JO, dupa editiile din 2000, 2004, 2008 si 2016.

Marian Dragulescu, liderul echipei masculine de gimnastica a Romaniei, isi joaca una dintre ultimele carti la Campionatele Mondiale, competitie gazduita de Stuttgart (Germania), intre 4 si 13 octombrie. Cu probleme serioase de sanatate, sportivul de aproape 39 de ani, mizezeaza totul in proba de sarituri in incercarea de a ajunge la Jocurile Olimpice de la Tokyo, din 2020.

„Pe 4 octombrie incep Campionatele Mondiale, e un concurs important unde ma pot califica la Olimpiada din 2020. Sper sa fiu si sa fim pregatiti, la momentul adevarului. Cateodata ma mai doare una-alta, alteori ma dor toate, dar strang din dinti si merg mai departe. Am spus ca ma las daca nu ma calific la Olimpiada. ’Speranta moare ultima’, pe principiul asta mergem. Dar traiesc si pe principiul ’niciodata sa nu spui niciodata’. Nu stiu, vom vedea ce va fi dupa aceasta competitie din Germania, mai ales ca voi avea concurenta foarte puternica. Nu doar pentru ca am aproape 39 de ani, dar, in ultimii ani, a crescut foarte mult nivelul de dificultate la gimnastica masculina.

O sa concurez la sol si la sarituri. La sol o sa particip cu un exercitiu doar pentru a ajuta echipa. Nu am sansa la medalie, am vrut sa incerc un sol mai dificil, dar am simtit dureri la tendon si e mai greu, nu mai tine. La sarituri sunt sanse de finala si, de ce nu, chiar de medalie. Trag tare, sper sa prind si o zi buna, sa ma simt bine. Ma mai intreba cineva daca vreau sa fiu portdrapel la Tokyo, dar e drum lung pana acolo. Stiu ca se vorbeste ca va fi aleasa Simona Halep, dar asta sa fie problema. Sa fim noi sanatosi, sa ne vedem calificati acolo si sa fim cat mai multi. Sa vina medaliile, ca portdrapelul poate sa fie oricine. La Olimpiada sunt mult mai importante medaliile”, a declarat Marian Dragulescu pentru Sport.ro.

Marian Dragulescu (38 ani) este cel mai medaliat sportiv din istoria gimnasticii romanesti. In palmaresul sau se gasesc 3 medalii la Jocurile Olimpice (1 argint si 2 bronz, Atena 2004), 10 medalii la Campionatele Mondiale (8 au, 2 argint) si 18 la Campionatele Europene (10 aur, 6 argint, 2 bronz). El a mai participa la competitiile olimpice din 2000, 2004, 2008 si 2016, in 2012 fiind lasat in afara lotului dupa un conflict cu oficialii FRG. Un specialist in sarituri si sol, el are si zeci de titluri nationale, sportivul legitimat la CSA Steaua cucerind ultimele doua medalii de aur in aceste probe la competitia gazduita de Ploiesti, in urma cu doua saptamani.