Scandal in gimnastica: Dragulescu o acuza pe Andreea Raducan ca ocupa ilegal functia de presedinte al FRG!

Scandalul dintre sportivul Marian Dragulescu si presedinta Andreea Raducan a izbucnit la finalul lunii februarie 2018

Autor: Gabriel Chirea



Marian Dragulescu, prin intermediul casei de avocatura care il reprezinta, a acuzat-o pe Andreea Raducan ca a fost aleasa ilegal in functia de presedinta a Federatiei Romane de Gimnastica si ca toate actele semnate de aceasta in perioada ulterioara sunt nule din punct de vedere juridic.

Scandalul dintre sportivul Marian Dragulescu si presedinta Andreea Raducan a izbucnit la finalul lunii februarie 2018, cand "Marocanul" s-a plans ca este nedreptatit de taierea cu 50%-70% a indemnizatiei lunare, din partea Ministerului Tineretului si Sportului, in valoare de 1.500 de lei, in timp ce oficialul l-a anuntat pe sportiv ca "nu a existat baza legala pentru a i se plati indemnizatia pentru zilele in care a lipsit, participand in afara tarii la o emisiune de divertisment televizata". Acum, dupa ce Dragulescu si-a angajat avocati, conflictul a ajuns la un cu totul alt nivel.

"De la momentul alegerilor pentru functia de presedinte al FRG, 4 august 2017, Andreea Raducan se afla intr-o imposibilitate obiectiva de a candida, intrucat, la acea vreme, se afla in concediu de maternitate, iar potrivit dispozitiilor art. 50 din Codul Muncii, <Contractul individual de munca se suspenda de drept pe perioada concediului de maternitate>. Consecinta fireasca este aceea conform careia, in niciun moment de la momentul alegerii sale in functia de presedinte al FRG si pana in prezent, Andreea Raducan nu a beneficiat de cadrul legal pentru desfasurarea atributiilor specifice functiei.

Desi la momentul septembrie 2017, atributiile sale ar fi fost preluate de catre vicepresedinte, din punctul nostru de vedere, numita Andreea Raducan - prevalandu-se, odata in plus si in mod nelegal, de functia de Presedinte al FRG, a continuat sa intreprinda activitati la nivelul FRG, semnand si aproband numeroase acte financiare si contracte de natura a angaja FRG, cu ignorarea dispozitiilor art. 37 din Statutul FRG", transmite Dragulescu prin intermediul unui comunicat remis de avocatii sai, Savescu si Asociatii.

Reprezentantii lui Dragulescu acuza si ca presedinta FRG si-ar fi ajutat subalternele de la Fundatia Olimpica Romana: "Vointa de a <suplini> cumva aceste neajunsuri, nelegalitati, a determinat aparitia unor situatii neconforme cu prevederile legale, pe diverse paliere ale activitatii FRG, in functie de natura incalcarilor - Legea nr. 53/2003 (Codul Muncii) - in privinta angajatilor FRG, Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, Normele si reglementarile Ministerului Tineretului si Sportului, Normele statutare si etice ale Federatiei Romane de Gimnastica. Cu ignorarea acestor dispoziții, Andreea Raducan - presedinte FRG, a aprobat contractul de prestari servicii incheiat cu o societate ce apartine numitei Irina Mosor, care detine totodata si calitatea de membru in cadrul Fundatiei Olimpice Romane, al carei presedinte este numita Andreea Raducan.



Semnalam existenta unei situatii aparte si in privinta doamnei Virginia Oprisan, care activeaza in cadrul FRG de multa vreme, dar a fost angajata abia din luna decembrie 2017. La fel ca si in situatia numitei Irina Mosor, doamna Virginia Oprisan detine, in acelasi timp, si functia de Director programe in cadrul Fundatiei Olimpice Romane, al carei presedinte este numita Andreea Raducan".