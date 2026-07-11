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Conor McGregor este probabil cel mai mare nume din istoria MMA-ului, chiar dacă, din punct de vedere sportiv, cariera sa a intrat într-un declin în ultimii ani.

Luptătorul irlandez a avut un start fulminant în artele marțiale mixte. A devenit dublu campion mondial în Cage Warriors, iar mai apoi a făcut pasul în UFC, unde a reușit, de asemenea, să cucerească titlul mondial la două categorii de greutate diferite, featherweight și lightweight.

Declinul lui McGregor a început în momentul în care irlandezul a devenit unul dintre cei mai bogați sportivi ai lumii și a început să se concentreze mai mult asupra afacerilor și activităților extrasportive decât asupra carierei sale.

Primul eșec dur din cariera lui Conor McGregor a venit în toamna anului 2018, când luptătorul din Dublin a fost învins prin submission de Khabib Nurmagomedov.

Apoi, după o victorie facilă cu Donald Cerrone, care se afla pe final de carieră, au urmat două înfrângeri la rând suferite în fața americanului Dustin Poirier, mai întâi prin TKO în runda a doua, iar, mai apoi, în prima rundă, tot prin TKO, după ce irlandezul și-a rupt piciorul și nu a mai reușit să continue.

McGregor, care a făcut din MMA un sport urmărit în toată lumea, a intrat într-un con de umbră în ultimii ani și a fost implicat într-o serie de controverse: a lovit un bătrân într-un pub din Dublin, a atacat un cântăreț italian într-un club de noapte, a fost acuzat că ar fi lovit o femeie în timpul unei petreceri care a avut loc pe yachtul său, a făcut KO mascota celor de la Miami Heat, iar totul a culminat cu acuzațiile de viol care i-au fost aduse de către o femeie care susține că irlandezul ar fi abuzat-o sexual în timpul unui meci de baschet.

În ciuda tuturor controverselor, o persoană i-a fost întotdeauna alături lui Conor McGregor, soția sa Dee Devlin, care a rămas lângă luptător chiar și după ce sportivul a fost acuzat de viol, a fost fotografiat sărutând altă femeie sau când artista Azealia Banks a dezvăluit că luptătorul i-a trimis fotografii nud.

Conor McGregor și Dee Devlin formează un cuplu din anul 2008, când cei doi s-au cunoscut într-un club de noapte din Dublin. Cei doi s-au logodit în anul 2020 și s-au căsătorit cinci ani mai târziu, la Vatican.