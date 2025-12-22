Într-o seară în care Rapid a pierdut derby-ul cu FCSB din Superliga, scor 1-2, nici cealaltă echipă condusă de Dan Șucu nu a avut mai mult noroc. Genoa a pierdut partida cu Atalanta, după ce a jucat încă din minutul 3 în inferioritate numerică.
Genoa, eșec în minutul 90+4 contra Atalantei, după ce a jucat în 10 oameni din minutul 3
Portarul Nicola Leali a fost eliminat pentru un fault din postura de ultim apărător, iar Genoa a trebuit să trimită între buturi a treia variantă de goalkeeper, Daniele Sommariva, având în vedere că Benjamin Siegrist, fostul portar de la Rapid, este accidentat.
Genoa a reușit să reziste până în minutul 90+4. După o centrare a lui Nicola Zalewski, fundașul central Isak Hien a profitat de ieșirea greșită a portarul Sommariva și a înscris cu capul.
După meci, antrenorul Daniele De Rossi i-a luat apărarea lui Sommariva, care nu mai jucase într-un meci oficial din luna mai.
"Știții ce înseamnă să fii a treia variantă de portar, să nu joci niciodată, dar să te antrenezi cu aceeași dorință și atenție la detalii? A avut câteva intervenții bune, dar a trecut multă vreme de la ultimul său meci oficial. După meci nu l-am consolat, ci i-am mulțumit", a spus De Rossi, care s-a arătat foarte mulțumit de evoluția jucătorilor săi în inferioritate numerică.
În urma acestui rezultat, Genoa a ajuns la două înfrângeri consecutive și a coborât din nou aproape de zona roșie. Echipa lui Daniele De Rossi se află acum pe poziția a 17-a, ultima care asigură salvarea, cu 14 puncte în 16 etape.
Genoa va încheia anul cu un meci pe Stadio Olimpico împotriva lui AS Roma, luni, 29 decembrie, de la ora 21:45.
Clasamentul din Serie A