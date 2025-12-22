Într-o seară în care Rapid a pierdut derby-ul cu FCSB din Superliga, scor 1-2, nici cealaltă echipă condusă de Dan Șucu nu a avut mai mult noroc. Genoa a pierdut partida cu Atalanta, după ce a jucat încă din minutul 3 în inferioritate numerică.



Genoa, eșec în minutul 90+4 contra Atalantei, după ce a jucat în 10 oameni din minutul 3

Portarul Nicola Leali a fost eliminat pentru un fault din postura de ultim apărător, iar Genoa a trebuit să trimită între buturi a treia variantă de goalkeeper, Daniele Sommariva, având în vedere că Benjamin Siegrist, fostul portar de la Rapid, este accidentat.



Genoa a reușit să reziste până în minutul 90+4. După o centrare a lui Nicola Zalewski, fundașul central Isak Hien a profitat de ieșirea greșită a portarul Sommariva și a înscris cu capul.

