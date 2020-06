Cine se urca in ring cu ea? O fosta Miss la categoria "grea" vrea sa SE BATA in galele MMA

Lumea artelor martiale (MMA) e avertizata de intentia ucrainencei "plus size" Mila Kuznetsova (32 de ani) de a-si face debutul in galele profesioniste, la o competitie care va avea loc in toamna, in Thailanda.

Mila nu e o femeie oarecare, ea fiind recunoscuta ca una dintre cele mai atragatoare prezente feminine din categoria fotomodelelor cu surplus de greutate. Spre lauda ei, Kuznetsova se mandreste cu aspectul fizic si, in consecinta, si-a trecut in cont mai multe coronite de Miss si participari pe la concursurile de frumusete, atat in Ucraina cat si la nivel global (Miss Universe si Miss World).

Incercand sa-si creasca popularitatea si, de ce nu, sa faca mai multi bani, Mila Kuznetsova a luat o decizie aparent socanta, aceea de a-si incerca norocul in luptele din ring, mai exact in custile din circuitul MMA. Astfel, daca nu se va razgandi intre timp, ea se va bate intr-o gala demonstrativa programata in luna septembrie, in Thailanda.

Initial, Kuznetsova ar fi vrut sa practice boxul, dar a fost indrumata de antrenori spre artele martiale. "Inainte de pandemie am vizitat Muzeul Klitschko din Kiev. Cand vom invinge coronavirusul, voi incepe antrenamentele", a declarat Mila.