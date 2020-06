BREAKING NEWS! Conor McGregor si-a anuntat retragerea din MMA: "Am decis sa ma retrag din lupte!"

Luptatorul irlandez a anuntat pe contul de Twitter ca a luat decizia de a se retrage.

"Hei, prieteni, am decis sa ma retrag din lupte. Va multumesc tututor pentru amintirile extraordinare! Ce calatorie a fost! Aici este o poza cu mine si mama mea in Las Vegas, facuta dupa una dintre victoriile mele. Alege-ti casa visurilor, Mags, te iubesc! Tot ce iti doresti este al tau!"

Hey guys I’ve decided to retire from fighting.

Thank you all for the amazing memories! What a ride it’s been!

Here is a picture of myself and my mother in Las Vegas post one of my World title wins!

Pick the home of your dreams Mags I love you!

Whatever you desire it’s yours ❤️ pic.twitter.com/Dh4ijsZacZ