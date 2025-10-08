Secretariatul General al Guvernului a publicat lista actelor care vor fi incluse în şedinţa din 9 octombrie. Documentul conține și o Hotărâre de Guvern privind acordarea cetăţeniei române patinatoarei Julia Franziska Sauter.

Povestea patinatoarei care a făcut istorie pentru România. Julia Sauter și-a luat trei joburi că să poată participa la Campionatul European

Patinatoarea Julia Sauter primește cetățenia română



Guvernul consideră că Julia Sauter merită din plin să primească cetățenia, având în vedere rezultatele obținute de-a lungul carierei: "Doamna Sauter Julia Franziska este un sportiv de înaltă performanță, necesar întăririi lotului național de patinaj, în vederea participării la competițiile sportive internaționale şi obținerii unor rezultate sportive remarcabile", se specifică în Hotărârea de Guvern.



După ce va primi cetățenia, Julia Sauter va putea fi inclusă în lotul României pentru Jocurile Olimpice de Iarnă din 2026, de la Milano - Cortina d'Ampezzo. Legitimată la Corona Brașov, patinatoarea și-a asigurat deja prezența la JO de Iarnă, însă fără cetățenie nu poate concura sub culorile României.



În acest an, Julia Sauter s-a clasat pe locul 7 în finala individuală de la Campionatele Europene de patinaj artistic de la Tallinn. A fost cea mai bună performanță din istoria patinajului românesc.



Tot în acest an, la Campionatele Mondiale de Patinaj Artistic de la Boston, sportiva cu origini germane a încheiat competiția pe locul 19.

Bild: "Cea mai bună patinatoare a Germaniei reprezintă România!"



În 2019, ziarul Bild titra “Cea mai bună patinatoare a Germaniei reprezintă România”. Julia termina Europenele din 2019 peste ambele reprezentante ale Germaniei în clasament.



Dat fiind faptul că era o concurență uriașă în lotul de patinaj al Germaniei, Julia Sauter a fost convinsă de Marius Negrea să reprezinte România.



Pentru a face trecerea de la lotul Germaniei la lotul României, ea a trebuit să locuiască un an în țara noastră. S-a stabilit la Brașov în 2011, iar din 2012 participă la concursurile de patinaj artistic sub steagul României.



Fost mare patinator, Marius Negrea a fost la început antrenorul Juliei Sauter. Relația celor doi s-a deteriorat la finalul anului 2024. Julia a decis să renunțe la Negrea și acum se pregătește cu Roxana Luca și Christopher Boyadj.



Și-a luat două joburi că să-și poată plăti participările la competiții și costumele



Federația Română de Patinaj este în insolvență din 2018, iar autoritățile nu au putut să-i acorde Juliei fonduri publice pentru a participa la concursuri. Astfel, până de curând, Julia Sauter și Marius Negrea plăteau din propriul buzunar toate costurile pentru participarea la concursuri internaționale.



Patinatoarea de la Corona Brașov a vorbit despre această situație, în 2023, într-un interviu acordat pentru Sport.ro și ProTV:



"Viața este scumpă și încerc să supraviețuiesc, să strâng bani pentru a face ce-mi place. Îmi doresc să reprezint România la Jocurile Olimpice!



Lucrez în trei locuri că să mă pot antrena în patinoare și să pot merge la competiții. Plătesc că să concurez pentru România! Pentru pregătire, echipament, competiții, totul am făcut noi. Ne trebuie cam 12.000 de euro pe an pentru șapte competiții internaționale", a declarat Julia Sauter.



Pentru a face rost de suficienți bani, Julia Sauter a predat lecții de patinaj artistic pentru o școală din Germania și s-a angajat și la o firmă de catering.



Julia Sauter s-a născut la Weingarten (Germania), dar acum vrea să devină o legendă a sportului românesc.

