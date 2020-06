Ana Maria Branza se antreneaza in sufragerie, cu catelul, dupa ce s-a operat la genunchi!

Spadasina a beneficiat de mutarea Olimpidadei de la Tokyo pentru iulie 2021 si si-a rezolvat problemele medicale.

Anamaria Branza (35 ani), medaliata olimpica cu aur (echipa, JO 2016) si argint (individual, JO 2008), campioana mondiala, europeana si militara la spada, a decis sa se opereze la genunchiul drept, pentru a remedia o afectiune mai veche, dupa ce a fost anuntata amanarea editie Jocurilor Olimpice de la Tokyo pentru 2021. La finalul lunii trecute, ea suferit o interventie chirugicala la clinica lui Ion Bogdan Codorean, care s-a dovedit un succes. Clinica bucuresteana, una dintre cele mai bine cotate din Romania printre sportivi, a fost inchisa in ultimele luni, pentru a respecta regulile impuse de autoritati, dar acolo unde s-au operat, in ultimii ani, majoritatea fotbalistilor cu probleme din Romania.

In perioada in care va sta in casa, sportiva este ingrijita de sotul sau, poloistul Pavel Popescu, care o tine departe si de frigider, si isi face exercitiile de recuperare in sufragerie, acompaniata de Duras, un pui de ladrador negru, in varsta de doua luni, pe care l-a luat de la un proprietar din Satu Mare. Primul consultatie post-operatorie s-a desfasurat ieri si a avut rezultate incurajatoare.

„Ori la bal, ori la spital! Si cum balurile sunt suspendate pe durata nedeterminata, m-am multumit cu spitalul. Uite asa s-a mai destramat un mit. Imi si imaginam cum o sa ma laud eu, mandra din cale afara, ca dupa 20 si ceva de ani de sport mi-am incheiat cariera fara sa bifez vreo operatie. Ntz, nu mi-a iesit! Genunchiul meu drept n-a mai vrut sa colaboreze si nu mi-a lasat alternativa. Iar perioada mai buna nici nu puteam gasi... Practic, dupa 3 luni de stat in casa, trec la urmatorul nivel... X saptamani de stat in pat, performanta pe toate planurile. Am zis!

Operatia a decurs bine, am urmarit tot procesul pe monitor, fiindca eram tare curioasa de cum arata genunchiul meu ’live’... Si am inteles aproape nimic (zici ca-i un acvariu, un fel de ’Finding Nemo’ doar ca fara Nemo). Zambetul a ramas la purtator, multumita oamenilor care au avut si au in continuare grija de mine. Iar de restul am dormit. Am fost la primul control medical si domnul doctor este multumit de cum se prezinta situatia. Stiu ca am suficient timp de recuperare si am incredere ca voi reveni mai puternica si mai AMBitioasa pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo. Cu zambet inainte, oameni buni!”, a transmit „Branzica” pe contul sau de Facebook.