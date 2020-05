EXCLUSIV www.sport.ro: Becali era gata sa dea DOUA MILIOANE ca sa-l aduca! DEZASTRU dupa ce banii i-au luat mintile! Povestea despre care nu s-a stiut nimic

Agentul secret din Romania scrie in fiecare saptamana in exclusivitate pentru www.sport.ro!

De doua ori pe an, vara si iarna, mercato erupe ca un vulcan care arunca in aer energie si iscusinta. Fotbalisti, agenti sau cluburi se amesteca intr-un joc nebun la temperaturi inalte. Toti cauta frenetic cea mai buna mutare. Norocul are rol principal in acest spectacol al schimbarilor de colo-colo. Astazi, despre ILUZIA triumfului sau povestea lui Jeremy Bokila, atacantul despre care amintirile spun ca uneori farama cele mai trainice aparari cu puterile magice ale duhului din lampa fermecata.

Istoria fotbalistica a familiei Bokila incepe in anii '80 intr-un mic orasel din Flandra de Vest unde tatal Ndingi,"perla din Harelbekke", devenea trei ani la rand cel mai bun marcator al unei modeste echipe din liga a doua belgiana.

Micul Jeremy se naste la Kinshasa in R.D.Congo dar emigreaza in Olanda, unde familia sa fuge de frica razboilui civil. Pasiunea tatalui merge mai departe catre cei patru baieti care bat mingea de dimineata pana seara intr-o tara libera in care fotbalul traieste, mai ales, din talentul si energia celor tineri. Asteptata, explozia se produce - adolescentul Jeremy intra in jocul celor mari si atrage imediat privirile. Dupa 3 ani buni in Liga a doua olandeza la AGOVV Apeldoorn, tanarul Bokila este recrutat de Zulte Waregem, nume important in prima liga belgiana. Saltul e totusi abrupt - Jeremy incheie primul an in Jupiler league cu doar doua reusite. Sezonul urmator rateaza ,din nou, sansa de a fi titular. Nu renunta si cauta incredere in Olanda adoptiva unde inscrie 15 goluri in 28 de meciuri si o ajuta pe Sparta Rotterdam sa termine pe locul 2 in Erste Divisie. Revine in Belgia dar Zulte Waregem are intentia sa-l vanda...



Surprinzator, cea mai buna propunere vine din ... Romania. Fost jucator la Standard Liege, Mircea Rednic cerceteaza piata jucatorilor de atac pentru noua sa echipa, Petrolul Ploiesti. Rednic nu ocoleste prima liga belgiana si descopera ca Bokila se potriveste profilului "desenat". Zulte Waregem accepta trazactia : imprumut gratis un sezon cu optiune de cumparare pentru 800 000 de euro. Acordul jucatorului vine imediat - Jeremy semneaza cu Petrolul si isi asigura un salariu de 8000 de euro net pe luna. Inceputul e anevoios, ratarile se aduna parca intr-un sir fara sfarsit. Cand totul pare pierdut, Bokila sparge gheata in Liga I, la Cluj impotriva fostei campioane CFR. Imediat ii da gol si liderului Steaua starnind interesul patronului Becali care anunta ca il doreste in echipa lui Reghekampf. Idol pentru fani, Jeremy Bokila devine ... AUR NEGRU la Ploiesti.



Pradator de elita in fata portii, vedeta Petrolului amesteca forta lui KIng Kong cu agilitatea de pantera neagra. Fara Rednic pa banca, dar cu Cosmin Contra, Bokila face cel mai bun sezon al carierei - 22 de goluri in 37 de partide plus un bonus de povestit nepotilor : golul victoriei petroliste in finala Cupei Romaniei. Erou la Ploiesti, unde scoate lumea in strada dupa triumful din cupa, Bokila renunta la glorie si alege calea banilor. Agentii sai ii "fabrica" un litigiu cu Petrolul iar starul ploiestenilor paraseste echipa inantea Supercupei cu Steaua. Bokila cutreiera Europa si se antreneaza cu echipe din Anglia, Franta sau Germania. Supriza insa, aventura se incheie in ...Cecenia, la Groznai, dupa ce Petrolul accepta propunerea de 2,5 milioane euro a lui Terek. Magia lui Jeremy se stinge incet-incet in asprimea duelurilor din prima liga rusa. Dupa doua sezoane cenusii in prima liga rusa, Bokila accepta sa-l urmeze pe Cosmin Contra in China la Guangzhou R&F. Starneste zambete cu ratarea anului si sfarseste prin a fi imprumutat in Turcia la Eskisehirspor. Isi incearca norocul in Qatar la Al Kharitiyath apoi revine in Turcia la Akhisarspor. Timpul gloriei si al triumfului e doar o amintire. Jeremy are nevoie de o scanteie...

Ramas la mare pret in Liga I, Bokila ia in calcul revenirea in Romania. CFR Cluj castiga razboiul cu U. Craiova si Dinamo pentru semnatura sa iar Jeremy devine bijuteria coroanei in lotul lui Dan Petrescu. Salariul sau e acum dublu fata de momentul Petrolul - 15 000 euro net pe luna. Insa totul merge pe dos si Bokila paraseste Clujul fara gol marcat. Ajunge in Stefan cel Mare unde il asteapta cu bratele deschise fostul sau antrenor de la Petrolul si Guangzhou R&F, Cosmin Contra. Bizar, si aventura la Dinamo se incheie la fel de brusc dupa un conflict cu Vasile Miriuta, succesorul lui Contra, plecat la nationala. Dezamagit, Bokila se intoarce in exilul din Turcia unde insira mai multe echipe modeste - aceeasi Akhisarspor, apoi Hatayspor si Keciorengucu, in liga a doua.

Cariera sa se apropie de un apus obscur insa, la Ploiesti, povestea nu si-a gasit inca finalul : oare cum s-ar fi scris istoria Petrolului daca fotbalistul care a adus ultima cupa pe Ilie Oana n-ar fi privit atat de des la contul din banca?