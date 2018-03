(P) Asa fac agentiile cotele la pariuri sportive!

Sunt cotele la pariuri sportive create de oameni sau sunt generate de algoritmi matematici? Cine determina miscarea acestora? De ce se spune ca agentia de pariuri castiga de fiecare data?

Exista multe zvonuri si mituri care circula in jurul acestui subiect, asa ca ne-am decis sa le adresam aceste intrebari specialistilor din cadrul comunitatii pariorilor din Romania pentru a afla raspunsurile pe care majoritatea pasionatilor de pariuri sportive online le cauta la un moment dat.

Cine stabileste cotele la pariuri sportive?

Cotele la pariuri sportive sunt stabilite de algoritmi matematici si retusate de traderi – acei angajati ai caselor de pariuri online care se ocupa full-time numai cu asta. Exista numeroase sporturi si zeci de mii de evenimente sportive anual, asa ca ar fi imposibil ca fiecare agentie sa angajeze atat de multi oameni incat sa poata seta manual cotele pentru toate evenimentele incluse in oferta.

In realitate, cotele pentru evenimentele din competitiile principale sunt realizate de catre traderii celor mai importante agentii de pariuri sportive din lume, dupa care acestea sunt preluate si reajustate in mod particular de catre ceilalti operatori.

In orice caz, fiecare agentie respectabila dispune de propriul program informatic care le face traderilor viata mai usoara, in sensul ca le ofera un set de cote generate pentru evenimentele acoperite, urmand ca traderii sa umble la cote atunci cand este cazul, luand in considerare numerosi factori.

Exista multi pariori care nu cunosc principiul de functionare al operatorilor de jocuri de noroc. Contrar parerii unora, agentiile de pariuri sportive nu se imbogatesc atunci cand Real Madrid sau Barcelona pierd in campionat in fata unor echipe modeste, ci obtin aproximativ acelasi profit ca si atunci cand respectivele favorite s-ar fi impus.

Cum este posibil acest lucru? Foarte simplu: caselor de pariuri nu le place sa pariezi, sa riste, oricat de bizar ar suna asta! Sa folosim ca exemplu un meci de tenis pentru a explica perspectiva operatorilor: Halep urmeaza sa se dueleze cu Serena Williams, iar casele de pariuri ajung la concluzia ca cele doua sportive au sanse egale de reusita si ca pariorii vor miza sensibil egal de ambele parti.

Ei bine, in loc sa ofere o cota de 2.00 pentru victoriile fiecarei sportive, agentia ofera numai 1.90, oprindu-si un comision de 10%. Sa spunem ca numai doua persoane au pariat pe acest meci, fiecare cate 100 RON, insa una pe victoria lui Halep si cealalta pe victoria americancei. in aceasta situatie ideala pentru agentie, oricare ar fi rezultatul final, profitul casei va fi de 5%: Operatorul incaseaza 200 RON si plateste inapoi 190 RON.

Acesta este principul de functionare al oricarui bookmaker. Cum se realizeaza insa acest lucru atunci cand agentia primeste sute de pariuri din diverse parti? Acestea sunt secretele traderilor…

Cine determina miscarea cotelor la pariuri sportive?





In mod normal, cotele la pariuri sportive online se vor schimba din doua motive

• Se mizeaza mai mult intr-o directie fata de cealalta, iar casa nu-si atinge un profit sensibil egal indiferent de rezultat, astfel incat scade cotele pentru respectivul rezultat cu scopul de a-i descuraja pe ceilalti pariori sa mai mizeze la fel si totodata, incercand sa-i determine pe ceilalti sa parieze contrar, intrucat cota respectiva a fost crescuta.

• Traderul observa ceva, fie ca este vorba despre o stire de ultim moment despre accidentarea unui jucator important, fie ca este vorba despre o tendinta ciudata de pariere, care ar putea sa anunte trucarea unui meci, si schimba manual cotele.

In mod practic, obiectivul traderului este sa micsoreze cat mai mult riscul agentiei la fiecare piata de pariuri, incercand sa echilibreze profiturile agentiei inainte de startul evenimentului. De aceea, cotele oferite de o anumita casa de pariuri sportive online nu reprezinta neaparat probabilitatile estimate ale rezultatelor unui eveniment, ci mai de graba coeficienti care sa ajute traderul sa-si atinga scopul.

Fiecare agentie are alt tip de clienti – de aceea exista si acele diferente la cotele initiale din ofertele diverselor agentii, – iar cunoasterea tendintelor reprezinta un aspect extrem de important pentru orice trader.