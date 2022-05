Novak Djokovic - Rafael Nadal. Pariul propus pe meciul zilei de la Roland Garros (P)

Intră AICI și poți afla tot ce te interesează despre oferte și retragere Casa Pariurilor!

Djokovic e într-o formă de zile mari

Liderul mondial a avut o revenire anevoioasă pe zgură, însă încet încet a ajuns la forma dorită. Novak a reușit duminică să îl învingă în trei seturi pe Diego Sebastian Schwartzman (6-1, 6-3, 6-3) și s-a calificat în sferturile definală de la Roland Garros.

A fost a 9-a victorie la rând pentru Djokovic, după cele 5 de la Roma, acum 4 la Paris. De notat că sârbul nu a pierdut nici măcar un set în toate aceste confruntări. Calificarea în sferturile de finală duce mai departe seria lui Nole. Este al 16-lea an la rând în care liderul mondial ajunge în această fază avansată a turneului parizian.

16-4 este bilanțul anului pentru Djokovic. El a cucerit un singur trofeu în 2022: cel de la Roma, în finală cu Stefanos Tsitsipas, scor 6-0, 7-6.

Nadal a trecut prin mari emoții

Regele competiției de la Paris, cu 13 titluri în palmares, Rafael Nadal a avut un meci extrem de greu în optimile de finală. Spaniolul l-a înfruntat pe Felix Auger Aliassime, de care a trecut în 5 seturi: 3-6, 6-3, 6-2, 3-6, 6-3.

Canadianul s-a ținut bine în fața celui mai dificil adversar existent pe zgură. Au contat și sfaturile oferite de unchiul Toni, care acum lucrează cu Auger Aliassime. Cele două seturi cedate în partida de duminică au fost primele de la actuala ediție pentru Rafa.

Asemenea lui Djokovic, Nadal s-a calificat pentru a 16-a oară în sferturile de finală de la Roland Garros. Spre deosebire de sârb, Matadorul a cucerit trofeul de 13 ori, în timp ce rivalul său de o viață are doar două titluri pe zgura din Franța.

A 10-a întâlnire directă la Paris

Chiar dacă 5 din ultimele 6 partide dintre Djokovic și Nadal au venit în finale, de această dată ei se întâlnesc mult mai rapid, în faza sferturilor. Rafa a reușit să își treacă în cont victoria în două din ultimele 3 înfruntări (Roland Garros 2020 și Roma 2021), iar Nole are succesul de anul trecut, cel mai recent, din semifinalele de la Paris.

În fapt, turneul din Franța este cel în care s-au văzut de cele mai multe ori Nadal și Djokovic. Aceasta va fi a 10-a confruntare, iar scorul este net favorabil spaniolului: 7-2! Totuși, e de spus că sârbul a câștigat două din ultimele 3 confruntări directe.

Acest duel reprezintă o bornă importantă în istoria tenisului. Câștigătorul este văzut favorit în restul turneului, pentru adjudecarea trofeului. Asta bineînțeles chiar dacă drumul este unul greu și ar putea cuprinde adversari precum Alcaraz și Tsitsipas sau Medvedev. Totuși, experiența celor doi (Nadal și Djokovic) este extrem de importantă în aceste partide.

Revenind la importanța momentului. Nadal are 21 de titluri de Grand Slam, cu unul singur în fața lui Djokovic și Federer (20). Nole aleargă după egalarea recordului, în timp ce Rafa se poate distanța la două în fața marilor săi rivali.

Ce pariem pe meciul dintre Djokovic și Nadal?

Novak Djokovic a jucat un tenis mult mai bun decât Nadal în acest start de turneu. Iar fizic e mult peste spaniol în aceste momente. Rafa a fost la pământ în turneul de la Roma, iar perioada de refacere a fost una scurtă.

Lipsurile lui Nadal au fost scoase în evidență de Felix Auger Aliassime, care a fost cât pe ce să îl elimine pe Regele Zgurii. Nimeni nu îi va pune vreodată sub semnul întrebării acest statut, însă marți ne așteptăm să piardă.

Astfel, recomandarea noastră merge pe un pariu combinat din oferta Casa Pariurilor: Novak Djokovic victorie & sub 49,5 game-uri are o cotă impresionantă de 1,84. De asemenea, handicap -1,5 seturi Djokovic are o cotă de 1,90.

Alexander Zverev - Carlos Alcaraz. Sfert de finală tare la Roland Garros

Toată lumea tenisului anticipa o creștere în jocul și rezultatele lui Carlos Alcaraz, însă tot ce s-a întâmplat în 2022 a depășit orice așteptări. Ibericul de 19 ani a reușit să câștige deja 4 titluri ATP, iar la Madrid i-a învins pe rând pe Rafael Nadal, Novak Djokovic și Alexander Zverev.

Parcursul spaniolului de la Roland Garros a fost unul presărat cu 3 evoluții convingătoare și una mai puțin. Alcaraz a trecut de Juan Ignacio Londero, Sebastian Korda și Karen Khachanov în câte 3 seturi, iar în fața conaționalului Albert Ramos a avut mari emoții - experimentatul său adversar a ratat o minge de meci, iar Carlos s-a impus în act decisiv, după peste 4 ore și jumătate de joc.

De cealaltă parte, Alexander Zverev are în sfârșit parte de un test serios. Neamțul s-a aflat anul trecut la un singur set distanță de calificarea în finala de la Roland Garros, dar a pierdut cu Tsitsipas. La actuala ediție a întrecerii de la Paris, Zverev a avut doar adversari slab cotați: Sebastian Ofner, Sebastian Baez, Brandon Nakashima și Bernabe Zapata Miralles. Era și el să piardă devreme, cu Baez, însă s-a impus în 5 seturi, în stilul lui Alcaraz.

Anticipăm un meci strâns

Alcaraz este favorit în acest duel, are și o cotă mică la victorie. Însă experiența lui Zverev poate să conteze mult aici la Paris. Carlos merge din inerție, din entuziasm, însă a arătat destule fluctuații în joc. Iar dacă va greși la fel cum a făcut-o în meciul cu Ramos, nimeni nu îl va mai salva.

Totuși, calculul hârtiei arată o calificare pentru Alcaraz. Noi credem că nu va reuși ibericul să se impună în trei seturi, de aceea am ales un barem de peste 37,5 game-uri, la o cotă de 1,98. Dacă îți dorești să vezi mai multe ponturi din tenis și alte sporturi, le găsești pe toate la Pariurix.

Decizia ONJN NR.1773/29.09.2017