Galca pregateste doua lovituri la noua echipa: un fotbalist de nationala si fostul "magician" al Stelei

Proaspat instalat pe banca formatiei Al Feiha, nou promovata in prima liga din Arabia Saudita, Costel Galca isi face strategia de transferuri. Romanul incearca sa ii convinga pe sefi sa scoata banii pentru doi fotbalisti importanti.

Potrivit cotidianului Libertatea, Galca insista pentru Cristi Sapunaru (33 de ani), fotbalist care isi incheie contractul cu Astra dupa finala Cupei Romaniei, de sambata. Sapunaru e vazut de Galca drept omul perfect pentru defensiva, insa arabii trebuie sa scoata din buzunar cel putin 400.000 de euro pe an pentru "Sapun".

Pe langa Sapunaru, Galca si-l doreste si pe Lucian Sanmartean, alaturi de care a lucrat si la Al Tawoon, tot in Arabia. Sanmartean are in continuare contract cu formatia saudita, iar pentru a-l transfera, Al Feiha trebuie sa se inteleaga mai intai cu sefii lui Al Tawoon.