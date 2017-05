ULTIMA ORA | Doua vesti uriase pentru Andone: nominalizat la jucatorul lunii, alaturi de Ronaldo, si dorit in Premier League

Sambata, 3 iunie, 21:45 Finala Champions League: Real Madrid - Juventus, in direct la PRO TV! Ziua FINALA! Sambata,17:00 Finala Cupei U19: Academia Hagi - UTA! 19:00 Special: VINE CUPA! 20:45, in direct la Sport.ro, Finala Cupei: Astra - FC Voluntari!

Florin Andone poate incheia sezonul cum nu se poate mai bine: romanul a fost nominalizat pentru titlul de jucatorul lunii mai in La Liga, la bataie cu Ronaldo si Szymanowski!

Titlul de jucatorul lunii mai in La Liga poate fi, insa, ultimul pentru Andone in Spania. Desi romanul a insistat in ultimele declaratii ca nu vrea sa plece de la Deportivo, de serviciile sale se intereseaza tot mai multe echipe.

Potrivit presei engleze, Andone a ajuns si pe radarul celor de la Watford, fiind vizat pentru un transfer in Premier League in aceasta vara!

Watford este pregatita astfel sa intre in lupta cu Fiorentina si Sporting pentru atacantul roman care a marcat de 12 ori in sezonul recent incheiat.