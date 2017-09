Steliano Filip, EXCLUS din lot pentru meciul cu CSU Craiova! Contra nu il iarta: "Am nevoie de alte solutii"

Cosmin Contra ia masuri dupa infrangerea cu Poli Timisoara, chiar daca partida cu Craiova ar putea fi ultima pe banca lui Dinamo,

Contra a anuntat ca va face schimbari majore in formatia de start, cea mai importanta fiind neintroducerea in lot a capitanului Steliano Filip: “Au fost doua zile foarte grele, dar important este sa vedem caracterul colectiv si individual.

Atata timp cat nu mai exista acel spirit din perioada cand am ajuns la echipa putem pierde cu orice adversar, acesta este adevarul. Steliano Filip nu face parte din lot pentru acest meci, este prima masura pe care am luat-o, dar nu in urma a ceea ce s-a intamplat cu suporterii, dupa meciul cu Timisoara, ci pentru ca am considerat ca am nevoie de alte solutii pentru acest meci.

Nu avem probleme medicale. Am facut un lot de 18 jucatori si am introdus 4-5 jucatori foarte tineri si incerc sa aliniez o echipa care sa poata castiga meciul de la Craiova. Vreau sa am pe banca 4-5 jucatori tineri care au dorinta aia de a castiga orice minge si meciul pentru Dinamo.

E si vina mea poate pentru ca nu am observat anumite lucruri. Toti gresim si noi ca antrenori incercam sa luam unele decizii despre care credem ca sunt bune pentru echipa. Vor fi si alte schimbari in primul 11, astept de la jucatori sa-mi demonstreze ca am fost nedrept cu ei si sa-si mentina postul de titular de acum inainte”.

Referitor la adversarul de sambata, Contra a spus ca CSU Craiova este mai puternica decat a fost anul trecut. “E o surpriza placuta echipa Craiovei, i-am analizat foarte mult. Cred ca sunt o echipa mai puternica decat anul trecut. Schimbarea sistemului de joc le-a dat o incredere extraordinara pe care am avut-o si noi acum cateva saptamani. Prindem o echipa pe val, care joaca fotbal total si trebuie sa facem un meci bun daca vrem sa scoatem un rezultat bun”, a mai afirmat Cosmin Contra.