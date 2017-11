DOUA AFACERI rezolvate azi de Becali, pentru 2,8 milioane €! Transfer de ULTIMA ORA la FCSB

Meciurile Romaniei se vad la PRO TV! Romania - Olanda, marti, ora 21:00! Marti, 21 noiembrie, in direct la PRO TV: Sevilla - Liverpool in UEFA Champions League! Bucurati-va de fotbal!

Gigi Becali a rezolvat astazi doua afaceri - s-a inteles cu Viitorul pentru rascumpararea procentelor pentru 4 jucatori deja transferati (2,5 milioane de euro) si a batut palma cu Ionut Negoita pentru transferul lui Adam Nemec (300.000 de euro).

"Da, m-am inteles cu Hagi. Platesc 2,5 milioane de euro pentru rascumpararea procentelor pentru Coman, Benzar, Nedelcu si Tanase. Nu am vorbit direct cu Hagi, ci prin intermediul impresarului. Am fost anuntat azi ca Hagi si-a dat acordul."

"Am facut lucrul asta pentru ca am mare incredere ca pot lua bani multi pe Florinel Coman", a anuntat Gigi Becali in aceasta dimineata la PRO X.

In cazul celor patru jucatori, Viitorul pastrase procente de cate 20% din viitoarele transferuri.

Inca un transfer de la marea rivala

Gigi Becali s-a inteles astazi cu Ionut Negoita pentru transferul lui Adam Nemec, care urmeaza sa ajunga in lotul lui Dica in pauza competitionala din iarna. Afacerea il costa pe patronul Stelei 300.000 de euro, anunta Gazeta Sporturilor.

Conform sursei citate, ramane doar ca Becali sa ajunga la un acord si cu jucatorul, in ceea ce priveste contractul sau.

"De la Dinamo, doar Nemec ma intereseaza. Mie imi place si de Hanca, dar suntem acoperiti pe postul lui. Nedelcearu? Nu, pentru ca avem fundasi centrali.", a mai spus Becali la Ora Exacta in Sport.