ULTIMA ORA | Ianis Hagi, asteptat la Steaua! Gigi Becali: "E cel mai talentat tanar jucator!"

Ianis Hagi va pleca de la Fiorentina in iarna. Tanarul fotbalist roman nu a reusit sa se impuna in prima echipa desi a avut prestatii apreciate in perioada de pregatire din vara si la meciurile echipei "Primavera".

Presa italiana noteaza ca Hagi jr. va fi imprumutat in perioada de transferuri din vara, cel mai probabil in Serie B, la Pescara. Gigi Becali ii ofera si o alta alternativa: sa revina in Liga 1, la Steaua.

Becali il considera pe Ianis unul dintre cei mai buni tineri fotbalisti romani ai momentului, la bataie cu Coman, si spune ca il asteapta cu bratele deschise daca acesta va decide sa vina sub comanda lui Dica.

"Ianis poate sa vina la Steaua cand vrea el. La orice ora, si maine. Ianis e cel mai talentat tanar jucator dupa Coman. Dar el trebuie sa puna si forta. Daca vine la noi, il bagam la forta. Sa puna muschi pe el", a declarat Gigi Becali la ProX.