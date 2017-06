Mult noroc, Singapore :) Jorge Sampaoli pregateste o echipa soc a Argentinei pentru amicalul de astazi: 2 fundasi, 5 atacanti

Marti, 13 iunie, 21:00 Romania - Chile, in direct la PRO TV! Bucurati-va de fotbal!

Argentina a invins Brazilia intr-un amical disputat la Melbourne, in fata a 100.000 de spectatori. La cateva zile distanta, sudamericanii au in fata un nou amical, insa unul mult mai lejer. Messi & Co vor intalni selectionata statului Singapore.

Pentru meciul cu Singapore, selectionerul argentinian Jorge Sampaoli a pregatit o strategie rar intalnita in fotbalul modern. Acesta vrea sa foloseasca o tactica a anilor '60 - '70.

Dat fiind ca adversarul nu este considerat a fi unul capabil sa puna foarte mari probleme, Sampaoli s-a hotarat sa foloseasca doi fundasi si 5 jucatori de atac, noteaza presa din Argentina.

Argentinieni scriu ca Sampaoli va juca in urmatoarea formula.

Amicalele zilei

13:05 Australia - Brazilia

15:00 Singapore - Argentina

17:30 Indonestia - Puerto Rico

20:00 Africa de Sud - Zambia

20:45 Norvegia - Suedia

21:00 Romania - Chile, IN DIRECT la ProTV

21:30 Camerun - Columbia

22:00 Franta - Anglia