ULTIMA ORA | Dinamo, la un pas de cea mai buna afacere a ultimilor ani: Nemec pleaca in Germania

Dinamovistii discuta in aceasta perioada sosirea congolezului Jeremy Bokila, fost golgheter al Petrolului, pe vremea cand Cosmin Contra antrena echipa ploiesteana.

Bokila nu va face, insa, pereche cu slovacul Nemec la Dinamo! Cotidianul Gazeta Sporturilor scrie ca Adam Nemec urmeaza sa fie vandut, pe adresa clubului sosind o oferta importanta.

Potrivit cotidianului Gazeta Sporturilor, Adam Nemec are sanse foarte mari sa fie vandut la Hannover 96, echipa din Zweite Bundesliga. Pretul se invarte in jurul a 2 milioane de euro.

Adam Nemec, cel mai bun atacant al lui Dinamo in ultimul an, a fost urmarit in ultima perioada de Hannover, nemtii avand referinte bune despre el si din perioada in care el evolua la Erzgebirge Aue, Kaiserslautern, Ingolstadt si Union Berlin.