(P) Ramai in forma si scoate micoza unghiei din joc!

Cum poti contacta micoza unghiei?

Bucurati-va de fotbal! Marti, 14 februarie, 21:45 PSG - Barcelona live la PRO TV! Joi, 16 februarie 20:00, Astra - Genk, live la Sport.ro! O noua experienta in tribuna de peste 1 milion de oameni! DESCARCA GRATUIT noua aplicatie Sport.ro! Bucurati-va de fotbal

S-ar putea sa te surprinda, dar micoza unghiilor este una dintre cele mai frecvente afecțiuni dermatologice! Apare dupa contactul direct cu o ciuperca; favorizata de caldura si de umezeala locala, aceasta se dezvolta si produce modificari de culoare si aspect ale unghiei. Traumatismele locale, incaltamintea prea stramta sau transpiratia excesiva a picioarelor pot influenta aparitia micozei. In plus, purtarea frecventa de incaltaminte sport poate mentine un mediu cald si umed la nivelul piciorului, favorizand aparitia micozei unghiilor.

De ce Kitonail?



Deoarece este un medicament indicat in tratarea micozei unghiei. Kitonail se prezinta sub forma unui lac de unghii transparent si usor de aplicat, avand avantajul de a penetra unghiile si a imbunatati aspectul acestora. Kitonail este eficient in micoza usoara pana la moderata a unghiilor si se aplica cu usurinta, o singura data pe zi.

Micsorarea suprafetei infectate a unghiei este vizibila dupa primele 6 saptamani de tratament, astfel ca este important sa continui tratamentul zi de zi.

Durata recomandata a tratamentului este de pana la 6 luni la unghiile de la maini si de 9 pana la 12 luni la unghiile de la picioare. Tratamentul trebuie continuat pana la disparitia afectiunii, ceea ce inseamna pana cand alte unghii sanatoase au crescut din nou, transparente sau aproape transparente.

Ai grija de sanatatea unghiilor tale si ajuta-le sa arate din nou bine!

La primele modificari ale aspectului unghiei adreseaza-te pentru sfaturi medicului sau farmacistului!

In caz de sensibilizare, tratamentul trebuie intrerupt şi instituit un tratament adecvat. Trebuie luata în considerare asocierea unui tratament sistemic daca mai multe unghii (peste 5) sunt afectate şi dacă exista factori de risc: diabet zaharat şi tulburari ale sistemului imunitar.

Acest medicament contine ciclopirox si se poate elibera fara prescriptie medicala. Se recomanda citirea cu atentie a prospectului sau a informatiilor de pe ambalaj. Daca apar manifestari neplacute adresati-va medicului sau farmacistului. Viza de publicitate Nr: 1462/ Data: 19.01.2017

ANGELINI PHARMACEUTICALS ROMANIA

Strada Drumea Radulescu nr. 52, Bucuresti, Tel. +40 21 331 6767 / Fax +40 21 331 6786