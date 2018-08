John Cena si-a socat fanii cu ultima aparitie! Cum poate sa arate superstarul din wrestling la 41 de ani: "Este fenomenal!"

Unul dintre cei mai decorati luptatori din wrestling, John Cena a devenit in ultimii 15 ani reprezentativ pentru show-ul lui Vince McMahon, patronul WWE-ului. Ajuns la 41 de ani insa, Cena a rarit aparitiile in ringul de wrestling. Invins de Undertaker la Wrestlemania, Cena a mai luptat o singura data, la primul show de wrestling din Arabia Saudita, cand l-a invins pe Triple H.

Cena isi pregateste acum revenirea in ring la un nou show special - Super Show-Down ce va avea loc pe 6 octombrie in Melbourne. Cena va face echipa cu Bobby Lashley contra echipei formate din Elias si Kevin Owens.

In ciuda absentei din ring, John Cena isi pastreaza forma fizica incredibila. El a surprins pe toata lumea cu o postare pe contul de Twitter in care isi arata muschii la 41 de ani! "Wow! Esti intr-o forma fenomenala" au comentat fanii la poza.

The time and place you want to be on Saturday, October 6th?#WWESSD LIVE from Melbourne, Australia @MCG#PrepareForThe6thMove@WWENetwork pic.twitter.com/BLG1NadEAK