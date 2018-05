Anunt INCREDIBIL! O fosta vedeta din Premier League intra in WRESTLING

Fostul atacant de la Norwich si Aston Villa Grant Holt a semnat cu World Association of Wrestling si va intra in ring din 2019!

Holt, 37 de ani, va incepe antrenamentele joi si e asteptat sa-si faca debutul in gala Fightmare 3, programata pentru 2019. World Association of Wrestling a fost infiintata in 1994 de Ricky Knight, Saraya Knight si Jimmy Ocean. Primii doi sunt parintii lui Paige, luptatoarea din WWE cunoscuta in toata lumea!

Holt a fost la un pas de a juca pentru Anglia in perioada in care era sub contract cu Norwich. Atacantul e inca jucator activ in ligile inferioare, la Barrow.