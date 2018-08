Zi TRAGICA pentru lumea wrestlingului: trei staruri au murit! SOC total pentru fani: si-a luat viata in timp ce se afla in inchisoare

Ziua de duminica a fost una trista pentru fanii wrestlingului.

29 iulie 2018 va ramane in memorie ca fiind una tragica pentru lumea wrestlingului. Mai intai a fost anuntat ca legendarul Nikolai Volkoff, cel care a avut meciuri memorabile cu Bruno Sammartino sau alaturi de The Iron Sheik cu care a castigat titlurile la echipe la Wrestlemania, a murit la 70 de ani. Nascut la Split, Nikolai Volkoff a intrat in Hall of Fame-ul din WWE in 2005. El suferise un atac de cord in urma cu o saptamana.

La cateva ore distanta a fost anuntat decesul lui Brickhouse Brown. Pe numele lui real Frederick Seawright, acesta a fost cunoscut la sfarsitul anilor 80 si in anii 90 in NWA si in USWA. El avea 57 de ani, fiind diagnosticat in urma cu un an cu cancer la prostata.

Ultima tragedie a venit duminica seara - Brian "Grandmaster Sexay" Christopher a murit dupa ce s-a spanzurat in inchisoare! Fiul de 46 de ani al legendarului comentator din WWE, Jerry Lawler, era arestat dupa ce a condus fiind intoxicat. Tatal sau nu a dorit sa plateasca cei 40.000 de dolari ce reprezentau cautiunea, dorind sa-i dea o lectie. Brian Christopher a fost dus in stare critica la spital si a murit duminica avand familia alaturi.