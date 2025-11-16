Superstarul de 2,03 metri, pe care fanii WWE îl știu drept masiv, chel și mereu „clean-shaved”, a surprins pe toată lumea: păr lung, barbă de viking, haine medievale și un look desprins din saga nordice, total opus față de imaginea lui obișnuită din ring.

Paul Wight, cunoscut în toată lumea drept „The Big Show” , a apărut complet transformat în serialul american Ghosts, iar imaginea lui a devenit virală.

Big Show a apărut în sezonul 5 al serialului Ghosts, unde joacă rolul lui Gorm, o fantomă vikingă și fost membru al tribului lui Thorfinn, personaj deja celebru în producția CBS.



Fanii wrestlingului au fost șocați: „Dacă nu scria numele în credits, nu-l recunoșteam în viața mea”, a comentat un fan pe Reddit. „Big Show arată ca zeul vikingilor!”, a glumit altul.



Pentru rol, Wight a purtat perucă, barbă falsă și un machiaj special care îl transformă într-o fantomă masivă din secolul al XI-lea.



Paul Wight este unul dintre cei mai cunoscuți wrestleri din istorie, campion mondial în WWE, WCW și ECW, singurul om care a câștigat toate aceste titluri. A apărut în zeci de filme și seriale, inclusiv în sitcomul Netflix The Big Show Show. Din 2021 este sub contract cu AEW.

