Paul Wight, cunoscut în toată lumea drept „The Big Show”, a apărut complet transformat în serialul american Ghosts, iar imaginea lui a devenit virală.
Superstarul de 2,03 metri, pe care fanii WWE îl știu drept masiv, chel și mereu „clean-shaved”, a surprins pe toată lumea: păr lung, barbă de viking, haine medievale și un look desprins din saga nordice, total opus față de imaginea lui obișnuită din ring.
Superstarul a avut o transformare incredibilă pentru un rol TV
Big Show a apărut în sezonul 5 al serialului Ghosts, unde joacă rolul lui Gorm, o fantomă vikingă și fost membru al tribului lui Thorfinn, personaj deja celebru în producția CBS.
Fanii wrestlingului au fost șocați: „Dacă nu scria numele în credits, nu-l recunoșteam în viața mea”, a comentat un fan pe Reddit. „Big Show arată ca zeul vikingilor!”, a glumit altul.
Pentru rol, Wight a purtat perucă, barbă falsă și un machiaj special care îl transformă într-o fantomă masivă din secolul al XI-lea.
Paul Wight este unul dintre cei mai cunoscuți wrestleri din istorie, campion mondial în WWE, WCW și ECW, singurul om care a câștigat toate aceste titluri. A apărut în zeci de filme și seriale, inclusiv în sitcomul Netflix The Big Show Show. Din 2021 este sub contract cu AEW.