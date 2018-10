Serena Williams in WRESTLING?! Ar fi bomba momentului! Ce oferta a primit

Serena Williams ar putea sa schimbe ringul in curand. :)

WWE vrea sa-i faca o oferta Serenei pentru a da o lovitura de imagine majora. Anuntul a fost facut de Stephanie McMahon, fiica presedintelui WWE, Vince McMahon. “O vreau pe Serena! E minunata! Ar fi un adevarat spectacol cu aparitia ei. Trebuie sa i se dea o sansa dupa ce va renunta la tenis”, a spus Stephanie.

Wrestlingul feminin a inceput sa aiba din ce in ce mai mult succes, iar prezenta Serenei in ring ar fi cu adevarat o lovitura uriasa. “Femeile in ring au inceput sa prinda la public si sa faca audiente mai bune. Lumea canta, acesta este wrestlingul si este pe val acum cu aceasta miscare prin care se da femeilor sanse”, a mai spus Stephanie.

Serena, 37 de ani, si-a propus sa se dedice vietii de familie in urmatorii ani. Ea a dezvaluit recent ca isi mai doreste un copil. In 2018, anul revenirii de dupa nastere, Serena a jucat doar 24 de meciuri (18 victorii si 6 infrangeri). De asemenea, in acest sezon, ea a jucat doua finale de Grand Slam, la Wimbledon si US Open.