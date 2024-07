Furie la Paris, după ce i s-a permis să participe la Jocurile Olimpice unui pedofil condamnat!

Steven van de Velde a sosit astăzi cu trenul Eurostar la Paris, într-o garnitură rezervată de Comitetul Olimpic Olandez. Gara a fost păzită de efective sporite de poliție, deoarece la fața locului s-au prezentat mai mulți cetățeni veniți să protesteze împotriva participării sale la JO 2024.

A violat în mod repetat o fetiță de 12 ani

În august 2014, pe când avea 19 ani, Steven van de Velde a ademenit pe Facebook o fetiță de 12 ani, s-a dus acasă la ea, când mama sa era plecată la cumpărături, și a violat-o de mai multe ori în casa acesteia și pe malul unui lac din apropiere. Fapta scandaloasă a ieșit la iveală doar după ce fetița a avut o cădere nervoasă și a început să-și provoace răni și să consume droguri.

În martie 2016, la două luni după ce fusese extrădat din Olanda, voleibalistul a primit o condamnare pentru trei capete de acuzare pentru violarea unui minor sub vârsta de 13 ani. Acesta a primit 4 ani de închisoare cu executare, dar a fost eliberat după doar un an petrecut după gratii, deși fusese plasat pe infamul Violent and Sex Offender Register (registrul prădătorilor sexuali violenți).

Eliberat de un tribunal olandez, după doar un an de închisoare

Eliberarea a venit din cauza faptului că a fost extrădat în țara natală, unde fapta sa a fost reîncadrată penal. Deși a încercat să justifice fapta printr-o capcană pregătită de fetiță și a arătat o "lipsă de remuşcare şi o autocompătimire uluitoare", conform National Society for the Prevention of Cruelty to Children (NSPCC), Federația de Volei din Olanda i-a dat voie să își reia cariera în competițiile pe plajă.

Spre stupefacția tututor, acesta a fost selectat să reprezinte țara la Jocurile Olimpice de la Paris, în echipă cu Matthew Immers. Însă, nu a fost acceptat în Satul Olimpic și nu i se dă voie să acorde interviuri după meciuri.

Steven van de Velde (29 de ani) este căsătorit cu Kim van de Velde, o voleibalistă din Germania, care a studiat psihologia și a urmat cursurile școlii de poliție, și au împreună un copil. Cumnatul său este fotbalistul Kevin Behrens, internațional german legitimat la VfL Wolfsburg.

