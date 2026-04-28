GALERIE FOTO Scandal uriaș la Voluntari în finala campionatului! ”Solicităm pierderea jocului cu 0-3”

Volei Alba Blaj și CSO Voluntari își dispută trofeul de campioană a României.

CSM Volei Alba Blaj, campioana en titre, a anunţat pe pagina sa de Facebook că a depus o contestaţie oficială după meciul al treilea al finalei Diviziei A1, pierdut cu 0-3 în faţa echipei CSO Voluntari, luni seara, în Sala ''Gabriela Szabo'' din Voluntari.

''CSM Volei Alba Blaj recunoaşte victoria echipei CSO Voluntari, însă semnalează faptul că partida s-a desfăşurat pe o suprafaţă de joc care nu respectă condiţiile regulamentare.

Acest aspect a fost sesizat oficial încă înainte de startul meciului. Înaintea partidei, directorul executiv al clubului nostru a informat brigada de arbitri şi observatorul meciului că, pe suprafaţa de joc, la înălţimea de aproximativ 3 metri, se aflau două coşuri de baschet, deşi Regulamentul Oficial al Jocului de Volei (aplicabil competiţiilor organizate de Federaţia Română de Volei şi FIVB) prevede un spaţiu liber de minimum 7 metri (Articolul 55, alineatul 1).

S-a solicitat îndepărtarea acestora, însă cererea nu a fost soluţionată. Din respect pentru public, telespectatori şi pentru desfăşurarea competiţiei, echipa noastră a acceptat disputarea meciului.

Clubul va depune în termenul regulamentar o contestaţie oficială, prin care va solicita aplicarea prevederilor regulamentare, respectiv pierderea jocului, cu 0-3, de către formaţia gazdă'', se arată în comunicat.

CSM Volei Alba Blaj precizează că a pregătit un raport complet ce va fi înaintat Federaţiei Române de Volei, în care solicită şi remedierea urgentă a situaţiei înaintea meciului 4 al finalei, programat marţi, tot la Voluntari.

''Sperăm ca meciul 4 să se desfăşoare în condiţii regulamentare. În cazul în care neregulile semnalate nu vor fi remediate, clubul nostru va depune o nouă contestaţie, pe modelul celei de după meciul 3.

Echipa noastră respectă competiţia şi nu îşi permite să nu se prezinte la un meci oficial. Considerăm că o finală de campionat, în care se întâlnesc cele mai bune echipe din România, trebuie să fie o sărbătoare a voleiului şi să se desfăşoare în condiţii corecte, echitabile şi regulamentare'', a precizat clubul din Blaj.

CSO Voluntari s-a impus cu 3-0 în meciul de luni seara şi conduce cu 2-1 la general, având nevoie de o singură victorie pentru a obţine al doilea său titlu de campioană naţională după cel din 2024. Finala se desfăşoară după sistemul cel mai bun din cinci partide, scrie Agerpres.

