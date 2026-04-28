CSM Volei Alba Blaj, campioana en titre, a anunţat pe pagina sa de Facebook că a depus o contestaţie oficială după meciul al treilea al finalei Diviziei A1, pierdut cu 0-3 în faţa echipei CSO Voluntari, luni seara, în Sala ''Gabriela Szabo'' din Voluntari.

Comunicatul clubului Volei Alba Blaj

''CSM Volei Alba Blaj recunoaşte victoria echipei CSO Voluntari, însă semnalează faptul că partida s-a desfăşurat pe o suprafaţă de joc care nu respectă condiţiile regulamentare.

Acest aspect a fost sesizat oficial încă înainte de startul meciului. Înaintea partidei, directorul executiv al clubului nostru a informat brigada de arbitri şi observatorul meciului că, pe suprafaţa de joc, la înălţimea de aproximativ 3 metri, se aflau două coşuri de baschet, deşi Regulamentul Oficial al Jocului de Volei (aplicabil competiţiilor organizate de Federaţia Română de Volei şi FIVB) prevede un spaţiu liber de minimum 7 metri (Articolul 55, alineatul 1).

S-a solicitat îndepărtarea acestora, însă cererea nu a fost soluţionată. Din respect pentru public, telespectatori şi pentru desfăşurarea competiţiei, echipa noastră a acceptat disputarea meciului.

Clubul va depune în termenul regulamentar o contestaţie oficială, prin care va solicita aplicarea prevederilor regulamentare, respectiv pierderea jocului, cu 0-3, de către formaţia gazdă'', se arată în comunicat.