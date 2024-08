La 18, la 20 și la 17 s-a impus Italia în fața Americii, în finala olimpică de volei feminin.

Cele trei seturi au fost controlate de echipa italiană, americancele reușind să conducă doar de șase ori, pe întregul parcurs al finalei.

Cele 75 de puncte au fost asigurate de Italia pe fond unui joc ofensiv mai pătrunzător, care a făcut apărarea Americii ineficientă.

SUA a rămas astfel fără o medalie de aur care ar fi ajutat-o în mod semnificativ în lupta cu Republica Populară China, în clasamentul general al distincțiilor asigurate la Paris.

