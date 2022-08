În primul set al partidei, jucătoarele din China au evoluat cu măști pe față, situație care a stârnit reacții dure pe rețelele de socializare.

"Au dus totul prea departe", "Dacă vrei să te concentrezi pe rezultate, nu faci asemenea lucruri", "Oamenii obișnuiți nici măcar nu pot respira ok când urcă scările", "Vreți să le sufocați?", "Cine a venit cu această idee teribilă?" sunt doar câteva dintre comentariile apărute pe internet.

La scurt timp după apariția imaginilor, Asociația Chineză de Volei și-a cerut scuze, iar jucătoarele și-au dat jos măștile după primul set.

"Cum nu au existat reguli clare dacă se poartă sau nu mască, sportivele noastre au ales să folosească măștile pentru a se proteja. După ce am realizat că nu este sănătos să evolueze cu măștile pe față, le-am cerut să le dea jos", se arată în comunicat.

China's women's #volleyball team cause a stir online after wearing face #masks in #AsianCup win over Iran. #China Volleyball Association responded in the early morning of Aug.26. Watch the video for details. pic.twitter.com/A8azLlV8Ts