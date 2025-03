Triplă campioană a României și finalistă de Champions League, CEV Cup și Challenge Cup, voleibalista Ramona Rus (28 de ani și 1,80 metri înălțime) de la Dinamo a fost invitata lui Andru Nenciu la emisiunea Poveștile Sport.ro.

Ramona a vorbit inclusiv despre fosta sa echipă, ”fenomenul” voleiului feminin românesc din ultimele sezoane, Volei Alba Blaj, care în 2018 a jucat finala CEV Champions League.

”Am avut noroc, am crescut într-o echipă foarte puternică, o echipă în care s-a investit foarte mult și pe la care au trecut jucătoare foarte valoroase.

Toate acestea m-au ajutat și pe mine să evoluez ca sportivă pentru că, în momentul în care mergi la antrenament și ai un oponent puternic, automat tragi și tu mai mult de tine pentru că îți dorești să ajungi la fel într-o bună zi.

Blajul este un oraș foarte cunoscut pentru volei, primarul de acolo a avut inițiativa”, a explicat Ramona Rus la emisiunea Poveștile Sport.ro.

Știm semifinalele pentru titlu la fete și băieți! Dinamo și Corona Brașov joacă pe ambele ”fronturi”



După meciurile din week-end din sferturile play-off-ului, știm acum semifinalele din Divizia A1 atât la volei feminin, cât și la volei masculin.

Semifinalele din Divizia A1 Feminin:

Volei Alba Blaj - Corona Brașov

* Primul meci se joacă sâmbătă 15 martie, de la ora 18:00, în Sala Polivalentă Blaj

Dinamo - CSO Voluntari

* Primul meci se joacă duminică 16 martie, de la ora 19:00, în Sala Dinamo

* Se joacă în sistemul ”cel mai bun din trei partide”, CSO Voluntari este campioana en-titre

Semifinalele din Divizia A1 Masculin:

Dinamo - SCM Zalău

* Primul meci se joacă sâmbătă 15 martie, de la ora 17:00, în Sala Dinamo

Corona Brașov - SCMU Craiova

* Primul meci se joacă sâmbătă 15 martie, de la ora 20:00, în Sala ”Dumitru Popescu Colibași” Brașov

* Se joacă în sistemul ”cel mai bun din trei partide”, Corona Brașov este campioana en-titre

Dinamo - Rapid 3-0 și calificare! Dacă nu e Ramona Rus, e Reka Szedmak! Unguroaica, fenomenală în derby



Dinamo a făcut legea în meciul decisiv, al treilea, cu Rapid și s-a calificat în semifinalele play-off-ului Diviziei A1 feminin, după 3-0 (25-18, 25-16, 25-18) sâmbătă în Ștefan cel Mare.

Primele două partide s-au încheiat Dinamo - Rapid 3-1 și Rapid - Dinamo 3-2.

”Masterclass! Suntem în semifinale!

Fetele antrenate de Milos Gavrilovic fac un meci perfect și câștigă fără drept de apel în fața echipei din Giulești!”, a postat la finalul derby-ului CS Dinamo București, completată ulterior de CS Dinamo Volei:

”Semifinals, here we come!

Un meci perfect! Reka Szedmak a punctat de 26 de ori”.

În lipsa vedetei Ramona Rus, care nu a fost utilizată, MVP a fost de data aceasta Reka Szedmak, cu nu mai puțin de 26 de puncte!

Unguroaica în vârstă de 24 de ani a fost fenomenală la fileu, secondată de Ana Cristina Miron (13 puncte).