LIVE Dinamo - Steaua 2-2 (22-25, 26-24, 17-25, 25-17)

UPDATE SETUL 4 11-6 pentru Dinamo, după doi ași spectaculoși ai gazdelor, care par să dețină controlul în acest set! Se afece 20-15, gazdele sunt obligate să câștige setul pentru a continua în meci. În Sala Dinamo este prezent și Cristi Borcea, fostul acționar din zilele bune ale echipei de fotbal care pe atunci juca pe stadionul din Șoseaua Ștefan cel Mare. Dinamo câștigă cu 25-17, 2-2 acum la general, și duce derby-ul în set decisiv!

UPDATE SETUL 3 Steaua pur și simplu se întrece pe sine: ”militarii” sunt pe locul 6 (din 11) în Divizia A1, dar câștigă lejer setul al treilea cu liderul Dinamo, 25-17 și 2-1 la general!

UPDATE SETUL 2 19-19, 20-20, 21-21, 22-22, 23-23, e nebunie în Sala Dinamo! Time out pentru Steaua apoi, la 24-23 pentru Dinamo, care are minge de set! Se face 24-24 în schimb! În cele din urmă, Dinamo reușește 26-24 după un as al lui Mircea Peța și câștigă al doilea set, scorul este acum 1-1! Mircea Peța (30 de ani) este MVP până acum la Dinamo - el a fost transferat în vară chiar de la Steaua!

UPDATE SETUL 1 Surpriză mare în Sala Dinamo în primul set, oaspeții conduc cu 1-0 după ce au revenit pe final, scor 25-22!

Știrea inițială

Astăzi, în ziua derby-ului Dinamo - Steaua, se împlinesc 44 de ani de la ultima Cupă a Campionilor Europeni cucerită de dinamoviști, anunță CS Dinamo pe pagina oficială de Facebook a clubului din Șoseaua Ștefan cel Mare.

”Eternul derby” din voleiul românesc se dispută de la ora 18:00, în Sala Dinamo, în etapa 21 din Divizia A1, și o victorie a gazdelor le-ar sigura acestora locul 1 pentru play-off-ul de titlu.