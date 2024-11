Volei Alba Blaj a învins categoric Rabotnicki Skopje, scor 3-0 (25-17, 25-8, 25-8) și a făcut un prim pas spre calificarea în optimile de finală ale CEV Volleyball Cup 2025.

”Echipa noastră nu i-a dat nici o șansă campioanei Macedoniei de Nord și a terminat conturile într-o oră și 3 minute.

Doar prima parte a setului inaugural a fost echilibrată, în rest partida reprezentând un antrenament pentru fetele pregătite de Marco Musso.

Tehnicianul italian a folosit, pe parcursul întregului meci, doar 2 jucătoare din formula de start, Daiana Roman (revenită după accidentare) și Mara Leão, centrul brazilian fiind desemnat MVP-ul meciului.

De remarcat și prezența pe teren a mezinei Daria Ocenic, care a reușit de altfel și ultimul punct al meciului.

Mara Leao, MVP-ul partidei, cu 14 puncte



Mara Leão a fost cea mai bună marcatoare a meciului, cu 14 puncte, urmată de Marta Matejko, cu 13 puncte și Yelyzaveta Ruban, cu 10 puncte.

Marco Musso a folosit următoarea echipă: Yelyzaveta Ruban 10p., Daiana Roman 7p. (un as), Marta Matejko 13p. (4 ași, 2 blocaje), Drussyla Costa (cpt.) 5p. (un blocaj), Mara Leão 14p. (4 blocaje), Kateřina Valková 1p. (un as) - Alexandra Ciucu (libero). Au mai jucat: Isidora Kockarević 6p., Paula Partnoi 2p., Lenka Skalická 2p. (1 as), Daria Ocenic 1p. și Diana Vereș (libero)”, a postat Volei Alba Blaj pe pagina oficială de Facebook.

Meciul retur este programat marți, 12 noiembrie, de la ora 19:00, în Macedonia de Nord, iar pentru calificarea în faza următoare a competiției echipa din Blaj mai are nevoie de 2 seturi câștigate.



Info: Volei Alba Blaj

Foto: Andrei Stânea / Volei Alba Blaj