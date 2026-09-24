Tricolorii se vor duela mâine seară cu Suedia, la Stockholm, în primul meci din campania de Nations League.

Gică Popescu: ”Lăsați-mă cu Ianis Stoica! Noi cu Radaslavescu ce facem?”

Gică Popescu, unul dintre prietenii apropiați ai ”Regelui” și cel căruia Hagi i-a ”pasat” Farul Constanța în momentul în care a devenit selecționerul României, a comentat felul în care fostul antrenor al constănțenilor a făcut selecția pentru primele meciuri din Nations League.

Deși a subliniat că deciziile luate de Gică Hagi nu pot fi puse sub semnul întrebării, având în vedere că este vorba despre o adevărată legendă pentru fotbalul românesc, conducătorul celor de la Farul Constanța a avut și un reproș.

În momentul în care a fost întrebat despre neconvocarea la echipa națională a lui Ianis Stoica, atacantul care are un sezon foarte bun la Estrela Amadora, Popescu a transmis că, de fapt, este mai ”gravă” neconvocarea lui Eduard Radaslavescu, cel pe care l-a numit ”cel mai bun mijlocaș din Superliga”.

”Păi, și noi cu Radaslavescu ce am putea să facem? Lăsați-mă cu Ianis Stoica! Dar de ce nu vorbim de Radaslavescu, care e cel mai bun mijlocaș din Liga 1? Cinci goluri, două pase de gol! Înseamnă că nu e încă pentru echipa națională.

Gică știe foarte bine. Îi cunoaște foarte bine pe cei din campionatul intern, pentru că e în campionatul intern dintotdeauna. Gică n-a plecat de aici! Gică, de când a înființat academia, nu a plecat de aici. Deci, îi știe pe toți, vă spun eu”, a spus Gică Popescu, potrivit Prosport.