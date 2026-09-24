EXCLUSIV Gestul făcut de Laurențiu Reghecampf când a ajuns în România

Gestul făcut de Laurențiu Reghecampf când a ajuns în România Superliga
SPORT.RO
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Laurențiu Reghecampf a aterizat în România și urmează să fie prezentat oficial la FCSB.

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Laurentiu ReghecampfFCSBAeroport
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Antrenorul a ajuns la un acord cu Esperance Tunis pentru rezilierea contractului și va prelua gruparea roș-albastră în această pauză competițională.

Ce a făcut Laurențiu Reghecampf când a ajuns în România

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Pentru că a plecat de la Esperance înainte de expirarea contractului, Reghe va plăti despăgubiri în valoare de 150.000 de euro. 

Reghe a ajuns în România joi dimineață, iar seara va conduce primul antrenament al roș-albaștrilor.

Noul antrenor al lui FCSB s-a ferit de ochii presei, iar la sosirea în România a recurs la un artificiu pentru a ocoli întrebările incomode ale reporterilor. 

Ajutat de un angajat al Aeroportului ”Henri Coandă”. Reghecampf a părăsit aeroportul pe o altă ieșire aflată în zona ”Plecări”. 

  • 51 de ani are Laurențiu Reghecampf.
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