Antrenorul a ajuns la un acord cu Esperance Tunis pentru rezilierea contractului și va prelua gruparea roș-albastră în această pauză competițională.

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Pentru că a plecat de la Esperance înainte de expirarea contractului, Reghe va plăti despăgubiri în valoare de 150.000 de euro.

Reghe a ajuns în România joi dimineață, iar seara va conduce primul antrenament al roș-albaștrilor.

Noul antrenor al lui FCSB s-a ferit de ochii presei, iar la sosirea în România a recurs la un artificiu pentru a ocoli întrebările incomode ale reporterilor.

Ajutat de un angajat al Aeroportului ”Henri Coandă”. Reghecampf a părăsit aeroportul pe o altă ieșire aflată în zona ”Plecări”.