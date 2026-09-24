Antrenorul a ajuns la un acord cu Esperance Tunis pentru rezilierea contractului și va prelua gruparea roș-albastră în această pauză competițională.
EXCLUSIV Gestul făcut de Laurențiu Reghecampf când a ajuns în România
Laurențiu Reghecampf a aterizat în România și urmează să fie prezentat oficial la FCSB.
Pentru că a plecat de la Esperance înainte de expirarea contractului, Reghe va plăti despăgubiri în valoare de 150.000 de euro.
Reghe a ajuns în România joi dimineață, iar seara va conduce primul antrenament al roș-albaștrilor.
Noul antrenor al lui FCSB s-a ferit de ochii presei, iar la sosirea în România a recurs la un artificiu pentru a ocoli întrebările incomode ale reporterilor.
Ajutat de un angajat al Aeroportului ”Henri Coandă”. Reghecampf a părăsit aeroportul pe o altă ieșire aflată în zona ”Plecări”.
- 51 de ani are Laurențiu Reghecampf.
Urmăriți SPORT.RO și pe Google News