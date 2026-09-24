Meciul este programat mâine seară, de la 21:45, la Stockholm.
NEWS ALERT Gică Hagi a ales lotul pentru meciul cu Suedia! Nouă jucători sunt OUT
România va debuta în campania de Nations League împotriva Suediei.
Tricolorii vor ajunge în Suedia în această seară, iar Gică Hagi a stabilit deja lotul pentru meciul de mâine.
Nouă din cei 32 de jucători au rămas în cantonamentul din Mogoșoaia, unde se vor pregăti pentru următoarele meciuri. Daniel Bîrligea, Raul Opruț, David Matei, Cătălin Cîrjan, Marius Marin, Alexandru Cicâldău, Tony Strata, Bogdan Racovițan și Olimpiu Moruțan sunt cei nouă jucători lăsați acasă de Gică Hagi.
România are un program încărcat în această perioadă. După duelul cu Suedia urmează partida cu Bosnia și Herțegovina, pe 28 septembrie, pe Arena Națională. Meciul se va disputa fără spectatori. În octombrie, „tricolorii” vor întâlni Polonia și Suedia, iar în noiembrie sunt programate ultimele două partide din grupă, cu Polonia și Bosnia și Herțegovina.
Programul României în Nations League arată astfel:
- Suedia – România: 25 septembrie, ora 21:45
- România – Bosnia și Herțegovina: 28 septembrie, ora 21:45
- Polonia – România: 2 octombrie, ora 21:45
- România – Suedia: 5 octombrie, ora 21:45
- România – Polonia: 14 noiembrie, ora 21:45
- Bosnia și Herțegovina – România: 17 noiembrie, ora 21:45
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