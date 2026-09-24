NEWS ALERT Gică Hagi a ales lotul pentru meciul cu Suedia! Nouă jucători sunt OUT

Gică Hagi a ales lotul pentru meciul cu Suedia! Nouă jucători sunt OUT Nationala
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

România va debuta în campania de Nations League împotriva Suediei.

TAGS:
RomaniaEchipa NationalaGica Hagi
Din articol

Meciul este programat mâine seară, de la 21:45, la Stockholm.

Gică Hagi a ales lotul pentru meciul cu Suedia

Tricolorii vor ajunge în Suedia în această seară, iar Gică Hagi a stabilit deja lotul pentru meciul de mâine.

Nouă din cei 32 de jucători au rămas în cantonamentul din Mogoșoaia, unde se vor pregăti pentru următoarele meciuri. Daniel Bîrligea, Raul Opruț, David Matei, Cătălin Cîrjan, Marius Marin, Alexandru Cicâldău, Tony Strata, Bogdan Racovițan și Olimpiu Moruțan sunt cei nouă jucători lăsați acasă de Gică Hagi.

România are un program încărcat în această perioadă. După duelul cu Suedia urmează partida cu Bosnia și Herțegovina, pe 28 septembrie, pe Arena Națională. Meciul se va disputa fără spectatori. În octombrie, „tricolorii” vor întâlni Polonia și Suedia, iar în noiembrie sunt programate ultimele două partide din grupă, cu Polonia și Bosnia și Herțegovina.

Programul României în Nations League arată astfel:

  • Suedia – România: 25 septembrie, ora 21:45  
  • România – Bosnia și Herțegovina: 28 septembrie, ora 21:45  
  • Polonia – România: 2 octombrie, ora 21:45  
  • România – Suedia: 5 octombrie, ora 21:45  
  • România – Polonia: 14 noiembrie, ora 21:45  
  • Bosnia și Herțegovina – România: 17 noiembrie, ora 21:45
Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Ce au descoperit criminaliștii în camera Valentinei și a iubitului ei. Un prieten l-ar fi ajutat pe bărbat să plece din țară
Ce au descoperit criminaliștii în camera Valentinei și a iubitului ei. Un prieten l-ar fi ajutat pe bărbat să plece din țară
ULTIMELE STIRI
Chemat din America, ca să se ocupe de cazul Reghecampf. Anunțul tunisienilor: „În 48 de ore maxim!“
Chemat din America, ca să se ocupe de cazul Reghecampf. Anunțul tunisienilor: „În 48 de ore maxim!“
Gestul făcut de Laurențiu Reghecampf când a ajuns în România
Gestul făcut de Laurențiu Reghecampf când a ajuns în România
Nana Falemi: "FCSB va arăta senzațional și va omorî competiția cu Reghe în retur!" Pune însă o condiție și avertizează: "Posibil să apară tensiuni"
Nana Falemi: "FCSB va arăta senzațional și va omorî competiția cu Reghe în retur!" Pune însă o condiție și avertizează: "Posibil să apară tensiuni"
Fotbalistul din Superligă, martor la un autogol hilar în meciul naționalei!
Fotbalistul din Superligă, martor la un autogol hilar în meciul naționalei!
Chemat de FCSB și U Cluj, Nicolae Stanciu primește un mesaj dur: "N-are loc / N-are ce să caute aici!"
Chemat de FCSB și U Cluj, Nicolae Stanciu primește un mesaj dur: "N-are loc / N-are ce să caute aici!"
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Laurențiu Reghecampf, prima lovitură la FCSB? ”E o coincidență”

Laurențiu Reghecampf, prima lovitură la FCSB? ”E o coincidență”

Plecat de la FCSB, Marius Baciu și-a găsit echipă

Plecat de la FCSB, Marius Baciu și-a găsit echipă

Mihai Pintilii a rupt tăcerea după despărțirea de Levadiakos

Mihai Pintilii a rupt tăcerea după despărțirea de Levadiakos

Reghecampf, ce coșmar! Avocatul care i-a văzut războiul cu Esperance a dat verdictul: „Aceasta va fi decizia FIFA“

Reghecampf, ce coșmar! Avocatul care i-a văzut războiul cu Esperance a dat verdictul: „Aceasta va fi decizia FIFA“

Mihai Pintilii, OUT de la Levadiakos: "Am vorbit cu Elias Charalambous"

Mihai Pintilii, OUT de la Levadiakos: "Am vorbit cu Elias Charalambous"

Gigi Becali, primul "cadou" pentru Reghecampf la FCSB: "Dacă vrea, imediat îl luăm!"

Gigi Becali, primul "cadou" pentru Reghecampf la FCSB: "Dacă vrea, imediat îl luăm!"



Recomandarile redactiei
Gestul făcut de Laurențiu Reghecampf când a ajuns în România
Gestul făcut de Laurențiu Reghecampf când a ajuns în România
Nana Falemi: "FCSB va arăta senzațional și va omorî competiția cu Reghe în retur!" Pune însă o condiție și avertizează: "Posibil să apară tensiuni"
Nana Falemi: "FCSB va arăta senzațional și va omorî competiția cu Reghe în retur!" Pune însă o condiție și avertizează: "Posibil să apară tensiuni"
Chemat din America, ca să se ocupe de cazul Reghecampf. Anunțul tunisienilor: „În 48 de ore maxim!“
Chemat din America, ca să se ocupe de cazul Reghecampf. Anunțul tunisienilor: „În 48 de ore maxim!“
Chemat de FCSB și U Cluj, Nicolae Stanciu primește un mesaj dur: "N-are loc / N-are ce să caute aici!"
Chemat de FCSB și U Cluj, Nicolae Stanciu primește un mesaj dur: "N-are loc / N-are ce să caute aici!"
Fotbalistul din Superligă, martor la un autogol hilar în meciul naționalei!
Fotbalistul din Superligă, martor la un autogol hilar în meciul naționalei!
Alte subiecte de interes
FRF a anunțat costul biletelor pentru meciul cu Lituania! Când vor fi puse în vânzare
FRF a anunțat costul biletelor pentru meciul cu Lituania! Când vor fi puse în vânzare
Se cred cei mai buni din România, dar nu îi vrea nimeni în Occident. De ce?
Se cred cei mai buni din România, dar nu îi vrea nimeni în Occident. De ce?
Ianis Hagi, așteptat înapoi în România: "A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o întrebare: de ce n-a fost băgat titular?"
Ianis Hagi, așteptat înapoi în România: "A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o întrebare: de ce n-a fost băgat titular?"
Edi Iordănescu s-a decis după plecarea de la naționala României: "Am vorbit cu el"
Edi Iordănescu s-a decis după plecarea de la naționala României: "Am vorbit cu el"
Plecare surprinzătoare de la Farul Constanța! Fotbalistul pe care Gică Hagi l-a vândut în Franța
Plecare surprinzătoare de la Farul Constanța! Fotbalistul pe care Gică Hagi l-a vândut în Franța
Abia revenit la Farul Constanța, Denis Alibec poate părăsi oricând echipa lui Gică Hagi! Înțelegerea pe care o are cu "Regele"
Abia revenit la Farul Constanța, Denis Alibec poate părăsi oricând echipa lui Gică Hagi! Înțelegerea pe care o are cu "Regele"
CITESTE SI
Harta speranței de viață în România. Regiunea din țară unde oamenii trăiesc cel mai puțin - Eurostat

stirileprotv Harta speranței de viață în România. Regiunea din țară unde oamenii trăiesc cel mai puțin - Eurostat

Cuplul momentului! Ea are 42 de ani și se iubește cu un student de 22 de ani

protv Cuplul momentului! Ea are 42 de ani și se iubește cu un student de 22 de ani

„Puciștii” din PNL anunță că vor vota și ei Guvernul Mureșan. Câte voturi s-au adunat până acum din necesarul de 233

stirileprotv „Puciștii” din PNL anunță că vor vota și ei Guvernul Mureșan. Câte voturi s-au adunat până acum din necesarul de 233

Ungaria așteaptă de la România aprobarea pentru 4,2 miliarde de euro. Ce a decis Comisia Europeană

stirileprotv Ungaria așteaptă de la România aprobarea pentru 4,2 miliarde de euro. Ce a decis Comisia Europeană

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC 331: Van vs Pantoja 2


00:00
UFC
(RO) UFC 331: Van vs Pantoja 2


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Silva vs Delgado


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Hooker vs Parnasse


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Hooker vs Parnasse


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Nurmagomedov vs Song


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Nurmagomedov vs Song


00:00
UEFA Europa Conference League
Ajax - Sion


00:00
UEFA Europa League
Ararat-Armenia - Universitatea Craiova


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Hernandez vs Rodrigues


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!