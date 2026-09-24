Meciul este programat mâine seară, de la 21:45, la Stockholm.

Tricolorii vor ajunge în Suedia în această seară, iar Gică Hagi a stabilit deja lotul pentru meciul de mâine.

Nouă din cei 32 de jucători au rămas în cantonamentul din Mogoșoaia, unde se vor pregăti pentru următoarele meciuri. Daniel Bîrligea, Raul Opruț, David Matei, Cătălin Cîrjan, Marius Marin, Alexandru Cicâldău, Tony Strata, Bogdan Racovițan și Olimpiu Moruțan sunt cei nouă jucători lăsați acasă de Gică Hagi.