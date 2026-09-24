Al doilea mandat al lui „Reghe“ la Esperance s-a încheiat cu scandal. La fel ca primul. Doar că, dacă prima ședere a românului în Tunisia a durat patru luni, de această dată, părțile au „reușit“ să ajungă la conflict după patru meciuri. Ce-i drept, acum scandalul a fost provocat de decizia antrenorului de a „rupe“ contractul brusc, unilateral, ca să meargă la FCSB. Modul în care a procedat, l-a transformat pe Reghecampf în persona non grata, la Esperance.

Vicepreședintele Chokri El Ouaer, chemat înapoi din America

Aruncând contractul cu Esperance „la gunoi“ și refuzând să plece alături de echipă în cantonamentul de la Ayn Darahim, tehnicianul român a devenit pasibil de a fi dat în judecată de club. Despre această variantă s-a speculat intens, în ultimele zile. La FIFA, Esperance și Reghecampf ar fi ajuns la un nou duel, după cel câștigat de român la încheierea precedentului contract. Atunci însă, arabii au fost cei care au „rupt“ acordul înainte de termen. Acum, situația fiind inversă, Reghecampf ar fi riscat să plătească. Între 600,000 și 1,2 milioane de dolari!

Jurnaliștii din Tunisia susțin însă că, probabil, acest scenariu va fi evitat după evenimentele din ultimele ore. Vicepreședintele Chokri El Ouaer (foto), în relații bune cu Reghecampf, a fost chemat înapoi din America, unde se afla în această perioadă, tocmai pentru a se ocupa de conflictul cu antrenorul român.

„Chokri El Ouaer, revenit în Tunisia, e pe cale de a rezolva disputa cu Reghecampf. Foarte probabil, rezilierea va fi semnată astăzi sau în 48 de ore maxim. Până la implicarea directă a lui Chokri El Ouaer, Esperance și Reghecampf erau în impas în privința detaliilor financiare pentru încheierea contractului. Acum, problemele s-ar fi rezolvat. Iar după anunțul oficial al plecării lui Reghecampf, Esperance îl va prezenta pe înlocuitorul său, spaniolul Pablo Franco“, a notat presa locală, astăzi dimineață.