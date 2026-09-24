Laurențiu Reghecampf și-a reziliat contractul cu Esperance Tunis, iar în cursul acestei dimineți a sosit în România. Antrenorul va susține o conferință de presă la ora 15:00, iar ulterior va conduce primul antrenament după revenirea la FCSB.

Nana Falemi: "Reghecampf trebuie susținut, iar FCSB va arăta senzațional"

Fost coleg cu Reghecampf la Steaua, Nana Falemi a analizat mutarea făcută de formația roș-albastră pe banca tehnică. Spune că l-ar fi văzut și pe Victor Pițurcă o variantă ideală pentru FCSB și explică atuurile lui Reghe, care va începe al treilea mandat

În cazul în care Laurențiu Reghecampf va fi la nivelul din primul mandat - când a câștigat două titluri, a jucat în grupele Champions League și primăvara Europa League - Falemi este convins că FCSB trebuie "să omoare competiția" din Superliga.

"În momentul ăsta, după plecarea lui Marius Baciu, cele mai bune variante erau Victor Pițurcă și Laurențiu Reghecampf. Victor Pițurcă pentru că e mână de fier și poate să scoată maximul din jucători, unește echipa, duce disciplina la nivel de religie. Iar Reghecampf pentru că este cu 'gegenpressing', are o pregătire fizică impecabilă și îi scoate pe jucători din zona de confort.

Reghe vine cu o mână de fier, cu nivel de fitness foarte ridicat, un presing și un joc foarte sufocant. E posibil ca la început să apară niște tensiuni pentru că îi va scoate pe jucători din zona de confort. N-o să le fie ușor la început, dar după ce vor trece peste aceste momente inerente, el trebuie susținut, iar echipa va arăta senzațional.

Dacă va fi același Reghe cu foame de performanțe și energia din primul mandat - mai ales că se reface cuplul Reghe - Neubert, inginerul și mecanicul - atunci FCSB, în retur, ar trebui să omoare competiția. Are un lot valoros, iar Reghe pe care îl știu eu și Neubert vor omorî competiția.

Mă bucur că a venit Reghe și sper să facă rezultatele pe care toți ni le dorim", a spus Nana Falemi, pentru Sport.ro.

Reghecampf o va prelua pe FCSB de pe locul 11 în Superliga, cu doar 12 puncte acumulate în primele 10 etape. Distanța față de liderul Dinamo este acum de 11 puncte.