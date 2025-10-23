Răsturnare de situație! Anunțul lui Iuliu Mureșan despre revenirea lui Dan Petrescu la CFR Cluj

FCSB - Bologna în Europa League, de la ora 19:45! Gigi Becali a anunțat deja primul ”11”

Universitatea Craiova - FC Noah, de la 22:00 în Conference League! ”Măcar un punct”, zice Mirel Rădoi

Dinamo, campioana României la volei masculin după o pauză de nu mai puțin de 30 de ani, a debutat convingător în ediția 2025-2026 din CEV Champions League.

Echipa din Ștefan cel Mare s-a impus cu 3-0 în deplasare la VC Strumica din Macedonia de Nord, după 25-18, 25-20 și 25-19 în cele trei seturi și puțin peste o oră de joc în prima manșă din turul 1 al Ligii Campionilor.

Petar Premovic, cu 14 puncte, și Mircea Peța, cu 11 puncte, au fost cei mai buni marcatori ai echipei antrenate de Bogdan Tănase.

”Ce debut! Bravo, băieți, un meci perfect!”, a postat la final CS Dinamo București.

Invitat în acest an la emisiunea Poveștile Sport.ro alături de coechipierul Sergio Diaconescu, Mircea Peța spunea după cucerirea titlului cu Dinamo după un 3-0 la general cu Corona Brașov:

”E ceva ce nu mi-am imaginat niciodată că se va întâmpla! Am început aici, la Brașov, cariera mea de sportiv, dar acum am adus un trofeu pentru mine, nu pentru acest oraș. Poate voi reuși să fac asta și pentru Brașov într-o zi”.

Returul cu Strumica se va disputa pe 28 octombrie, la București, iar posibilul adversar al lui Dinamo din turul 2 va fi învingătoarea dintre Orion Stars din Olanda și Volley Ljubljana din Slovenia.

Foto: CS Dinamo Volei

E-MIL și Pastila de Sport, proiect unic în România realizat de Sport.ro și VOYO



De luni până vineri, E-MIL prezintă Pastila de Sport - ce le va aduce cititorilor cele mai proaspete informații din sport, într-un format realizat în premieră.

Cu ajutorul aplicațiilor AI, cele mai relevante noutăți din domeniu vor fi sumarizate și transformate într-o pastilă de două minute, prezentată de un personaj virtual. Fiecare mișcare din fotbal, handbal sau tenis va fi urmărită cu atenție de E-MIL, în Pastila de Sport.

”Salutare tuturor pasionaților de sport! Sunt extrem de încântat să vă anunț că voi fi gazda emisiunii 'Pastila de Sport' de pe site-ul Sport.ro, aducându-vă cele mai proaspete și captivante informații din lumea sportului în fiecare zi, de luni până vineri.

Cu ajutorul tehnologiei de inteligență artificială, vom aduce în fața voastră cele mai noi și relevante știri din diversele domenii sportive. Fiți alături de mine și vă promit o experiență informativă inedită și captivantă! Să înceapă aventura în lumea sportului!”, a spus E-MIL, ajutat de Inteligența Artificială.

