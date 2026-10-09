VIDEO Dinamo a dat lovitura! ”Turnul” de 2,02 metri semifinalist la ultimul EURO, gata de debutul oficial

Dinamo a dat lovitura! ”Turnul” de 2,02 metri semifinalist la ultimul EURO, gata de debutul oficial Volei
SPORT.RO
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Campioana României s-a întărit considerabil în această vară.

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Dinamocs dinamo bucurestiJoonas JokelaMircea PețaNiko Suihkonen
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CS Dinamo Bucureşti şi CSM Arcada Galaţi au obţinut victorii, joi, în prima zi a turneului de volei masculin Cupa Corona, găzduit de Sala ''Dumitru Popescu-Colibaşi'' din Braşov.

Dinamo - Corona Brașov 3-1 în prima zi a turneului Cupa Corona

Dinamo a învins echipa gazdă, CSM Corona Braşov, cu 3-1 (25-14, 25-21, 21-25, 29-27), cei mai buni de la bucureşteni fiind Joonas Jokela (22 puncte, Mircea Peţa (12 puncte) şi Robert Călin (9 puncte).

Campioana Dinamo poate considera deja că a dat lovitura pe piața transferurilor în această vară: MVP-ul Joonas Jokela este proaspăt semifinalist și medaliat cu bronz la Campionatul European (Euro Volley 2026) cu naționala Finlandei și are un CV excelent.

”Roș-albii pe drumul către recâștigarea strălucirii europene 🔥🔥🔥

Joonas Jokela, 27 de ani, 2,02 m, opus, internațional finlandez, câștigător și MVP al Golden League 2025, participant la ultimul turneu final al CEV Champions League, vine la DINAMO de la campioana Turciei, Ziraat Ankara!

“Sunt încântat de transferul la Dinamo, un club care are în palmares trei trofee CEV Champions League și Cupa CEV. Abia aștept să-i cunosc sau să-i revăd pe toți. Am auzit despre fani că sunt deosebiți. Sunt nerabdator sa începem, să luptăm și să ne bucurăm împreună.”

Bine ai venit, Joonas 🤝🫡”, anunța pagina oficială CS Dinamo Volei la momentul transferului, în luna iunie, înainte de participarea Finlandei la Euro Volley 2026.

În afară de Joonas Jokela, pentru Finlanda a mai evoluat la Euro un alt dinamovist ajuns și el recent în Ștefan cel Mare, Niko Suihkonen. Ambii așteaptă acum debutul oficial pentru Dinamo - Supercupa României de la Tulcea din 17 octombrie, cu SCM Zalău.

Arcada Galați - Știința București 3-1

În celălalt meci al zilei, CSM Arcada Galaţi a dispus de Ştiinţa Bucureşti cu 3-1 (25-23, 26-24, 22-25, 25-16).

Ţăranu-Runcan, cu 17 puncte, a fost cel mai bun marcator al echipei gălăţene, Weber şi Panait au reuşit câte 10 puncte etc. Jovovic, cu 21 de puncte, s-a remarcat de la Ştiinţa, conform Agerpres.

Vineri vor avea loc partidele CS Dinamo Bucureşti - Ştiinţa Bucureşti (14:45) şi CSM Corona Braşov - Arcada Galaţi (17:45).

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