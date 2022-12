Cristina Pîrv, cea mai valoroasă voleibalită din istoria României, l-a cunoscut pe regretatul Pele. Fosta sportivă a stat mai mult timp în Brazilia, unde a locuit cu fostul ei soț, Giba, legendă a voleiului brazilian.

În perioada în care a locuit în Curitiba românca din Turda l-a cunoscut pe triplul campion mondial, decedat în urmă cu trei zile, la vârsta de 82 de ani, după o lungă suferință cauzată de o boală nemiloasă, cancer de colon.

Cristina Pîrv și palinca pentru Pele: "Ești Draculină!"

„Noi ne-am cunoscut și chiar am devenit prieteni în Brazilia, chiar am fost la mai multe evenimente împreună și am avut și o prietenă foarte bună în comun. Și venea la Curitiba, la Sao Paulo, el era ambasadorul unui spital, iar eu la fel, eram ambasadoarea acelui spital, ne-am văzut la multe evenimente împreună.

Vorbeam tot timpul despre performanțe, despre noi, despre viață. Postarea publicată de mine pe Instagram e de la un astfel de eveniment. I-am zis: «Pele, îți aduc ceva românesc din Transilvania, de unde sunt eu». A început să râdă, mi-a spus: «A, ești din Transilvania, Dracula, ești Draculină». Chestii din acestea de prieteni, de caterincă. I-am spus că-i aduc pălincă, ceva caracteristic românesc.

I-a plăcut, normal, pălinca îi place oricui. Toți brazilienii cărora le-am dus mi-au spus că le-a plăcut foarte mult, inclusiv lui. S-a bucurat foarte tare, i-a plăcut și caracteristicile sticlei. Spunea de blonde: «Vai, ce blonde faine sunt prin România, trebuie să mă duc și eu pe acolo». Caterinci de prieteni” a declarat Cristina Pîrv, potrivit Gsp.

A fost căsătorită cu Giba, vedeta voleiului brazilian, un idol în această țară, cu care are doi copii, Nicoll (18 ani) și Patrick (14 ani). Cristina și Giba s-au despărțit în 2012.

De 4 ani, Cristina Pîrv a revenit în România, alături de cei doi copii ai ei.

VIDEO Eric despre Pele