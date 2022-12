Atacantul portughez s-a despărțit de Manchester United în urmă cu mai bine de o lună, de comun acord, după interviul exploziv pe care i l-a acordat jurnalistului britanic Piers Morgan. În cadrul interviului, Cristiano Ronaldo nu a menajat pe nimeni de la United, criticând conducerea dur, dar și pe antrenorul Erik ten Hag.

Sezonul fotbalistului în tricoul „diavolilor roșii” a fost unul de coșmar, având doar trei goluri marcate în 16 meciuri jucate alături de echipa de club. Ronaldo a fost implicat și într-un conflict cu tehnicianul, după ce a fost surprins plecând de la stadion înainte de finalul meciului și a refuzat să intre pe teren în minutele de final ale partidei cu Tottenham.

În interviul acordat, pentru a evidenția nivelul înalt la care rămâne portughezul, Piers Morgan, care îi este și prieten, a punctat că dacă s-ar fi pus problema ca Ronaldo să se gândească la bani, atunci ar fi ales o echipă din Arabia Saudită. Declarația îl poate 'bântui' pe Morgan, în contextul în care portughezul a ajuns să joace fix în Arabia Saudită și devine astfel și cel mai bine plătit fotbalist din istorie.

„De asemenea e faptul că vrei să continui să joci la cel mai înalt nivel, vrei să joci în Champions League, vrei să continui să dobori recorduri. Îmi revin din nou sentimentele legate de tine, că dacă era doar despre bani ai fi în Arabia Saudită, câștigând regește.

Dar nu asta te motivează, vrei să continui la nivel înalt”, îi spunea Piers Morgan lui Cristiano Ronaldo în cadrul interviului.

„Cred că încă pot înscrie multe goluri și să ajut echipele mari. Cred că sunt încă suficient de bun și capabil să ajut naționala, chiar și pe Manchester United”, răspundea portughezul.

Piers Morgan was setting him up and man didn’t even realize it. ????????????pic.twitter.com/BN0j7rzJhR