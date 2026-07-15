Și fetele din Ștefan cel Mare, locul 3 în ultima ediție de campionat, își vor afla adversarele din CEV Cup.

Dinamo, campioana ultimelor două ediții din Divizia A1 la volei masculin și deținătoare a trei trofee Champions League (pe vremea când competiția se numea Cupa Campionilor Europeni, în 1966, 1967 și 1981 - plus alte trei finale în 1968, 1974 și 1977), va juca direct în faza grupelor.

Astăzi, începând cu ora 14:00, are loc tragerea la sorți pentru grupele CEV Champions League.

O grupă de foc! Patru campioane! 👀” , a postat pagina oficială CS Dinamo București.

Un dinamovist a câștigat cu naționala European League! ”The best”

Niko Suihkonen, abia transferat de campioana en-titre Dinamo, a câștigat zilele trecute Liga Europeană (CEV European League) cu naționala Finlandei, a anunțat clubul din Ștefan cel Mare:

”Niko on fire🔥

Cu dinamovistul Niko Suihkonen pe teren, Finlanda s-a impus în prima manșă a finalei Ligii Europene cu scorul de 3-1, în disputa cu naționala Țărilor de Jos.

Niko a dat consistență recepției finlandezilor și a realizat șapte puncte în atac și la serviciu”

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”Niko : the best🔥

Finlanda a câștigat Liga Europeana la volei masculin într-o maniera entuziasmantă, învingând echipa Țărilor de Jos și în manșa a doua a finalei cu scorul înregistrat și în prima manșă: 3-1.

Dinamovistul Niko Suihkonen, în permanență pe terenul sălii din Haga, a dat încredere mare echipei sale în apărare și atac, încheind meciul cu un as spectaculos din serviciu. Per total, jucătorul nostru a reușit 11 puncte, câteva dintre ele fiind făcute din atacuri spectaculoase din linia a doua.

Felicitări, Niko! Abia așteptăm să te vedem pe teren la București!”.

Transferurile verii la Dinamo

Dinamo București, campioana ultimelor două sezoane din voleiul masculin românesc, nu se mai oprește din achiziții în această vară!

După transferurile lui Maarten van Garderen, ”olandezul zburător” campion în cinci țări, Joonas Jokela, finlandezul participant la turneul final CEV Champions League, Tudor Balu și Markos Galiotos, internaționalul grec desemnat cel mai bun coordonator de joc din Golden League, campioana Dinamo anunțase pe 22 iunie că a semnat și cu internaționalul finlandez Niko Suihkonen.

Dinamo reușise anterior prelungirea contractelor cu Sergio Diaconescu, ”cel mai bun libero din campionatul României”, Andrei Bălăi, căpitanul Răzvan Mihalcea, MVP-ul Mircea Peța și Robert Călin.