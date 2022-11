Joacă în România pentru a-și putea salva familia din război: ”Zilnic mi-e teamă pentru ei!”

Câștigătoare a Supercupei României la volei, Aliona Martiniuc e din Republica Moldova, dar are o mare parte din familie în Ucraina. CSM Lugoj a cucerit cel mai important trofeu din istoria clubului, Supercupa României la volei, dar succesul nu ar fi fost posibil fără evoluțiile senzaționale ale jucătoarei Aliona Martiniuc. Sportiva trăiește însă o mare dramă și este mereu în alertă din cauza războiului din Ucraina.

Aliona Martiniuc, voleibalista cu o durere în suflet

Originară din orașul Râbnița, situat în estul părții Transnistrene a Republicii Moldova, dar cu foarte multe rude în Ucraina, aceasta recunoaște că trăiește zilnic cu teama războiului în suflet.

”E cu adevărat foarte greu pentru mine, pentru că am familie în Ucraina și părinții mei stau încă în Moldova. Îmi pare foarte rău pentru întreaga situație, pentru că eu cred că e cea mai mare greșeală. Sper că se va termina repede și Ucraina va putea să-și revină. E foarte greu pentru mine să spun ceva, în fiecare zi mă gândesc la asta. Zilnic mi-e teamă pentru familia mea”, spune Aliona Martiniuc, jucătoare de volei CSM Lugoj.

De fapt, așa cum recunoaște, tocmai această teamă a făcut-o să semneze cu o echipă din România, deși avea oferte și din alte țări.

”Cu familia mea din Moldova, cu părinții, vorbesc zilnic la telefon. Iar cu familia din Ucraina la fel. Încerc să sun, să trimit mesaje, <<bună, ce mai faceți, dacă aveți nevoie de ajutor vă rog sunați-mă, vă voi ajuta>>. De fapt, acesta e și motivul pentru care am ales România. Pentru că pentru familia mea, cea mai apropiată țară e România. M-am gândit la asta, pentru că am avut alte propuneri din alte țări. Dar am zis că trebuie să fiu aproape de familia mea. Dacă va fi ceva mai grav, o problemă, ei pot veni în România iar eu voi fi aici”, continuă Aliona Martiniuc.

Voleibalista are toate rudele din partea mamei în Ucraina și spune că zilnic linia frontului se apropie de orașul Vinița, în care locuiesc. ”Am bunica în Ucraina și, de fapt, toți cei din partea mamei sunt ucraineni. Linia frontului începe să se apropie de Vinița. Sunt mai îngrijorată din ce în ce mai mult în fiecare zi” – Aliona Martiniuc, jucătoare de volei CSM Lugoj.

Dar Aliona Martiniuc nu este aici doar pentru a-și ajuta rudele în caz de nevoie, ci vrea să le întindă o mână de ajutor și tinerelor jucătoare de volei din Moldova, pentru că știe cât de greu este la început de carieră, când nu cunoști pe nimeni.

”Mereu le spun tinerelor jucătoare că dacă au nevoie de ajutor, îmi pot scrie. Am vorbit cu două fete și m-au rugat să le ajut pentru un agent. Și am spus, da, sigur, vă voi ajuta, pentru că voi sunteți familia mea, sunteți din țara mea, sunteți copiii mei. Deci trebuie să am grijă de ele”, adaugă ea.

Aliona e una dintre cele mai valoroase jucătoare din campionat, iar acest lucru s-a văzut și în Supercupa României, unde a reușit 30 de puncte contra formației Volei Alba Blaj, scor 3-1, în semifinale, dar și în prima etapă a Diviziei A1, când a reușit 27 de puncte contra celor de la Rapid, în meciul pierdut de Lugoj cu 3-2.

Aliona a jucat și în Coreea de Sud

Ea și-a început cariera la 17 ani în România, la Unic Piatra Neamț, iar la 21 de ani a cucerit titlul cu Tomis, iar apoi a jucat în campionate foarte puternice, precum Coreea de Sud, Rusia, Turcia sau Japonia.

”Am amintiri foarte plăcute. La Tomis a fost foarte frumos și tot timpul îmi amintesc de acei ani, pentru că am stat acolo doi ani și a fost pentru mine foarte foarte plăcut”, spune pentru Sportsnet Aliona Martiniuc, jucătoare de volei CSM Lugoj.

Din Coreea de Sud, jucătoarea are amintirile cele mai frumoase, chiar dacă unii fani credeau că vine din... Maldive, nu din Moldova.

”Da, a fost așa ceva. E o greșeală foarte micuță, pentru că eu sunt din Moldova, nu din Maldive, dar prescurtarea denumirii țărilor e foarte asemănătoare”, mai spune Aliona Martiniuc, jucătoare de volei CSM Lugoj. Dar pentru ea, cea mai frumoasă amintire din experiența coreeană au reprezentat-o fanii.

”Îmi amintesc un meci foarte important pentru noi. Au venit 3.000 de fani să ne susțină. A fost așa de frumos pentru noi, pentru echipă, să simțim această susținere”, încheie voleibalista.