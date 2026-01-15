CSM Volei Alba Blaj a fost învinsă de echipa turcă VakifBank Istanbul, cu scorul de 3-0 (25-19, 25-13, 25-20), miercuri seara, la Istanbul, în Grupa A a Ligii Campionilor la volei feminin.

VakifBank Istanbul, formaţie clasată pe patru în sezonul trecut al Ligii Campionilor, s-a impus în 68 de minute.

Ana Escamilla, cu 9 puncte, s-a remarcat de la campioana României, care a pierdut toate cele patru meciuri jucate în grupă.

Cele mai bune de la gazde au fost Marina Markova (15 puncte), Tijana Boskovic (13), Helene Cazaute (12) şi Chiaka Ogbogu (11).

CSM Volei Alba Blaj va juca penultimul meci din grupă pe 28 ianuarie, acasă, contra echipei italiene Savino Del Bene Scandicci, finalista din sezonul trecut.

VakifBank este lider, cu patru victorii, urmată de Savin Del Bene Scandicci, cu două victorii şi un eşec, Volero Le Cannet, o victorie şi o înfrângere, CSM Volei Alba Blaj, patru eşecuri.

Ce a scris campioana după o nouă înfrângere



”🇪🇺 Volei Alba Blaj a fost învinsă, în această seară, scor 0-3 (19-25, 13-25, 20-25), de campioana Turciei, VakifBank Istanbul, în etapa a patra a ZEREN Group Champions League Volley 2026.

👉 Cu cea mai bună echipă pe teren tot meciul, VakifBank Istanbul a dominat autoritar partida, echipa noastră, în continuare fără Vittoria Piani și Bianca Grama, reușind să țină mai aproape de titrata sa adversară doar în seturile 1 și 3.

👉 Ana Escamilla a încheiat partida cu 9 puncte, cele mai multe din echipa noastră. Ea a fost urmată de Evilania Martinez și Drussyla Costa, ambele cu câte 7 puncte. De la gazde, patru jucătoare - Marina Markova (15), Héléna Cazaute (13), Tijana Bošković (12) și Chiaka Ogbogu (10) - au punctat de cel puțin zece ori în acest meci. Titlul de MVP a fost primit de Chiaka Ogbogu.

👉 Volei Alba Blaj, antrenor Guillermo Naranjo Hernández: Viktoria Trcol 4p. (1 blocaj), Evilania Martinez 7p. (1 as, 1 blocaj), Ariana Pîrv 5p. și 13 preluări (62% pozitive), Jelena Delić 3p. (1 as), Charlotte Krenicky 2p., Drussyla Costa (cpt) 7p. și 27 de preluări (48% pozitive) - Diana Vereș (libero) 20 preluări (60% pozitive). Au mai jucat: Ana Escamilla 9p. și 4 preluări (50% pozitive), Marija Miljević și Mihaela Otcuparu.

👉 În urma acestui rezultat, VakifBank Istanbul își continuă parcursul perfect din grupa A, cu 12 puncte din 12 posibile, în timp ce Volei Alba Blaj se menține pe ultimul loc fără nici un punct.

👉 Campioana României, care mai poate spera doar la ocuparea locului 3, calificant în sferturile Cupei CEV, va susține ultimele două meciuri din Liga Campionilor pe teren propriu, unde va primi vizita echipelor Savino Del Bene Scandicci (28 ianuarie, ora 18:00) și Volero Le Cannet (4 februarie, ora 18:00)”, a postat la final Volei Alba Blaj.

