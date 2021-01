Triunghi AMOROS in lumea bogatilor! O brazilianca SEXY a INCINS spiritele intre doi colegi. E si un copil la mijloc

Doi dintre cei mai valorosi piloti din Formula 1 impart aceeasi femeie, care a devenit si mama cu unul dintre barbati.

Pilotii Max Verstappen si Daniil Kvyat, fosti colegi de echipa in Formula 1 in anii 2015-2016, nu se vor mai vedea cu ochi buni de-acum inainte. Asta pentru ca ceea ce se zvonea inca de la finalul anului trecut a devenit realitate, Verstappen cuplandu-se in viata amoroasa cu mama copilului lui Kvyat, o fetita de un an si jumatate.

Brazilianca Kelly Piquet (32 de ani) e frumoasa bruneta care a incins spiritele in Marele Circ, ea fiind fica celebrului Nelson Piquet, la randul sau un pilot de referinta in Formula 1, cu trei titluri de campion mondial.

In fine, Verstappen si noua sa iubita si-au anuntat in mod oficial relatia chiar la trecerea dintre ani, ei petrecand Revelionul impreuna intr-o locatie exotica. "Va doresc la toti succes, dragoste si fericire, asa cum le-am gasit eu", a transmis pilotul olandez pe pagina sa de Instagram.

In ceea ce priveste "colaborarea" dintre Verstappen si Kvyat in lumea curselor din Formula 1, aceasta nu va exista in perioada urmatoare, asta pentru ca rusul n-a prins in sezonul 2021 un loc de pilot la una dintre echipele participante.