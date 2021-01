Supravietuire MIRACULOASA. Un microbuz a picat in LAC, de la 50 de metri. Care a fost marele NOROC al pasagerilor

Un accident spectaculos petrecut in Elvetia s-a incheiat din fericire fara victime omenesti.

Vremea nefavorabila din aceasta perioada a anului a fost la un pas sa produca o tragedie uriasa. S-a intamplat pe un drum de munte din Elvetia, cu un microbuz care transporta sase persoane care faceau parte din staff-ul tehnic al lotului de schi fond al Rusiei.

Masina a alunecat si a cazut intr-o prapastie de aproape 50 de metri, la capatul careia se afla un lac inghetat. Acesta a fost si norocul pasagerilor, microbuzul intrand doar pe jumatate in apa. Astfel, pasagerii au supravietuit miraculos, alegandu-se doar cu o sperietura groaznica. Demn de menionat e si faptul ca operatiunea de salvare a durat 7 ore si jumatate, valea respectiva fiind una extrem de abrupta.

In prima faza s-a crezut ca in masina sunt chiar sportivii rusi aflati in aceasta perioada in cantonament in Elvetia. "Suntem socati cu totii. A fost un accident foarte urat", a declarat antrenorul Markus Cramer.

