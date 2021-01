Solutie magica pe timp de pandemie. A aparut restaurantul in care mananci singur. Unde se afla si ce facilitati are

Pandemia cu coronavirus a inspirat patronul unui restaurant din Japonia, care a venit cu o inovatie in domeniu.

Juden Highball din orașul Hakodate (Hokkaido) se cheama barul care se va deschide in curand si in care mesele sunt prevazute cu un singur loc. Practic, localul este creat in special pentru cei care doresc intimitate totala la servitul mesei sau a unei bauturi si, in acelasi timp, e o solutie practica de distantare sociala in vremuri pandemice.

Pentru ca Japonia e o tara extrem de tehnologizata, restaurantul de care vorbim nu duce lipsa de facilitati de ultima generatie. Astfel, pe langa prize si Wi-Fi gratuit, clientii isi vor putea alege singuri comanda, fara sa mai fie intrebati de chelneri, prin intermediul unei tablete.

Deschiderea oficiala a localului e programata pe 5 februarie, iar numele (Juden Highball) e inspirat dintr-un cuvant japonez care inseamna "reincarcare", incercand sa transmita ideea ca oamenii isi por reincarca bateriile cu putin timp petrecut in singuratate, fara influenta celor din jur.

