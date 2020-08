Mourinho a mancat la restaurant ROMANESC in Londra! Ce a facut imediat dupa aceea

Jose Mourinho s-a indragostit de Romania in 1998, cand a petrecut doua saptamani la Bucuresti pentru Euro U21.

Antrenorul s-a simtit excelent in capitala, unde s-a imprietenit cu agentul Ioan Becali si cu fratele sau, Victor. Mourinho a pastrat legatura cu cei doi.

The Special One a fost invitatul fratilor Becali in mai multe randuri la Bucuresti. Ultima data, Mourinho a venit in Romania in 2018, cand a urmarit un meci jucat de nationala la Ploiesti. Mourinho era in drum spre Rusia, unde a fost specialist TV pe durata Campionatului Mondial.

Portughezul are nostalgia serilor petrecute in Romania. Zilele trecute, a ales sa ia masa intr-un restaurant cu specific romanesc.

"Sa vedeti ce poza mi-a trimis Mourinho acum cateva zile, cu un restaurant romanesc in Londra, Vatra-nu-stiu-cum. O sa-l mai aduc in Romania, dar acum vedeti cum e cu restrictiile", a spus Ioan Becali in emisiunea lui Ovidiu Ioanitoaia de la GSP.