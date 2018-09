"Scene oribile pe Otopeni!" Gigi Becali, in mijlocul unui scandal monstru: patronul FCSB, reactie violenta la adresa unui europarlamentar

Scene incredibile petrecute in aceasta dimineata pe Aeroportul Otopeni.



Europarlamentarul Cristian Preda ar fi intrat in conflict cu Gigi Becali, finantatorul FCSB. Preda a precizat ca l-a intrebat pe unul dintre ofiterii de pe aeroport de ce trec omul de afaceri foloseste poarta de protocol in conditiile in care Gigi Becali are antecedente penale.

Potrivit lui Cristian Preda, Gigi Becali a auzit intrebare si s-ar fi dezlantuit la adresa europarlamentarului.

"Scene oribile la Otopeni, la plecarea spre Strasbourg. Il vad pe Gigi Becali trecand pe la poarta de protocol. Il intreb pe ofiter de ce trec puscariasii pe acolo. Becali aude si incepe sa injure ca la usa cortului. Ma urmareste prin aeroport amenintandu-ma si urland porcarii de nereprodus. Apoi trage un sut in geanta pe care o port pe umar. Grapini si Busoi il imbratiseaza. Scap de martafoi zicandu-i ca voi chema politia", a postat Preda pe contul sau de Facebook.