Reghecampf a primit interzis de la iubită! Ce nu ar avea voie să facă antrenorul 

Cei doi nu s-au prezentat la prima înfățișare a divorțului, programată pe 7 februarie, iar scandalul continuă. Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf s-au atacat prin declarații, iar acum agentul face noi dezvăluiri despre antrenorul Universității Craiova.

Aparițiile publice ale tehnicianului alături de iubita Corina Caciuc au înfuriat-o pe Anamaria Prodan, în special ședința foto realizată de Crăciun, iar impresarul a trecut la atac, făcând dezvăluiri despre cel care încă îi este soț.

Anamaria Prodan: „Reghecampf are voie să facă ședințe foto, să zâmbească frumos și atât!”



Agentul a vorbit despre o listă cu lucruri pe care iubita gravidă a lui Laurențiu Reghecampf i le-a interzis. Conform acesteia, antrenorul nu ar face nimic fără aprobarea Corinei. Totodată, Anamaria Prodan a dezvăluit că singurul lucru pe care și-l dorește este să recupereze bunurile pe care susține că Reghecampf i le-a furat, iar apoi să încheie scandalul.

„Reghecampf nu are voie să vorbească, nu are voie să meargă cu mașina, nu are voie să țină telefonul, n-are voie să ia decizii, n-are voie să-și ajute copiii, n-are voie să facă absolut nimic. Reghecampf are voie să facă ședințe foto, să zâmbească frumos la cameră și atât.

Probabil în curând nu va mai avea voie nici să antreneze, va trebui să stea să crească copilul. Îmi doresc foarte tare ca acest proces să fie public, nu cum l-a pus domnia sa, conștient fiind de faptul că voi afla absolut tot și l-a pus la secret. Nimeni nu va pleca cu munca pentru copiii mei.

Îmi doresc doar să dispară! Îmi doresc ca numele meu și al copiilor mei să nu mai fie târât în acest scandal. Îmi doresc ca judecătorii și avocații să-și facă treaba și să recuperez ce e al meu, pentru că eu am muncit atâția ani”, a declarat Anamaria Prodan la AntenaStars.