Despărțirea celor doi a fost cu scandal, în special după ce antrenorul s-a afișat în prezența noii partenere, Corina Caciuc. Cei doi au împreună un băiețel, iar acum așteaptă sosirea pe lume a celui de-al doilea copil.

Partenera lui Reghecampf se află însă în plin proces cu Anamaria Prodan, după ce a dat-o în judecată pentru distrugerea imaginii publice. Impresara a avut multe declarații jignitoare la adresa Corinei Caciuc după despărțirea de tehnician.

Anamaria Prodan, atac la Corina Caciuc după prima înfățișare

În cursul zilei de vineri a avut loc prima înfățișare din proces, la Judecătoria Buftea, acolo unde Anamaria Prodan s-a prezentat, însă Corina Caciuc a fost absentă. Agentul a vorbit despre această situație în termeni acizi.

„Este adevărat. La termen am fost eu și avocații mei. Să fiu sinceră, m-am amuzat. Domnișoara avocat a acestei vedete internaționale care m-a dat în judecată pentru distrugerea imaginii publice a fost pusă într-o situație incredibilă. Nu a avut niciun act doveditor care să susțină lipsa de la termen a clientei sale.

Motivele erau hilare: 1. Nu are contractul lui Reghecampf din Arabia Saudită, căci nici Reghecampf nu-l are. Acesta l-a semnat doar în limba arabă și nu este tradus. Așa ceva nu am auzit nici în cărțile de colorat. Nu a avut un act medical care să ateste lipsa clientei de la termen.

Nu a avut absolut nimic care să ateste șederea clientei Caciuc în Arabia Saudită. Și era și normal să nu aibă, deoarece Reghecampf este însurat și are copii făcuți cu fiecare femeie, așa cum a putut el, săracul.

Amantele sau concubinele nu fac parte din contractul lui Reghe în Arabia Saudită. Ele nu au cum să aibă reședința în această țară, decât dacă sunt luate în spațiu de Reghe ca bone, bucătărese sau femei de serviciu. Nu știu și nu este problema mea cum o ia în spațiu de Caciuc.

Cert este că astăzi doamna judecător, cred eu, s-a amuzat teribil. Păcat însă de Reghecampf, că nu este suficient de bărbat să pună stop mizeriei pe care tocmai el a provocat-o și își târăște familia în așa mizerie oribilă. Cum să se uite copiii lui către el când pe zi ce trece face mizerii și mai mari?

Deschide procese unul după altul în disperarea de a mai lua ceva bani de la mine. Când ești condus în viață de altele și nu ai valori, când cobori de la plus infinit la minus infinit, ajungi într-o formă de viață vegetativă. Dacă vă uitați cum arată astăzi, la propriu și la figurat, veți înțelege cam în ce zonă se scaldă și în ce ape.

Eu una m-am speriat de ultimele poze apărute cu el și mă rog lui Dumnezeu să-i dea zile multe de trăit, dar îl sfătuiesc să meargă de urgență la control, căci imaginea pe care, repet, am văzut-o, m-a stupefiat”, a declarat Anamaria Prodan conform spynews.ro.